Belen Rodriguez pubblica una chat col figlio Santiago e il web si commuove

Belen Rodriguez la conosciamo tutti per essere una nota showgirl argentina, la quale in questi anni ha fatto davvero tanto parlare di se per via della sua vita privata e sentimentale. In queste settimane, è stata parecchio al centro del gossip per via della sua storia con Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita Luna Marì, nata la scorsa estate. Ebbene, si è detto che tra i due le cose siano finite ed anche in modo piuttosto brusco, ma sostanzialmente nessuno dei due ha confermato ne smentito questa crisi.

Belen Rodriguez, Capodanno sulla neve insieme alla sua famiglia ma senza Santiago

In queste ore, Belen insieme alla sua famiglia si trova in un bellissimo chalet in montagna, immerso nella neve, dove trascorrerà molto probabilmente il Capodanno. Santiago però non si trova con lei, ma è insieme al suo papà Stefano De Martino. Il piccolo è costretto a diversi tra la mamma e il papà. In questi giorni Santiago è a Napoli in compagnia del suo papà e della famiglia di Stefano. Ovviamente mamma Belen sente tanto la sua mancanza e cercano di essere sempre in contatto con il telefono. E’ stata pubblicata nelle scorse ore una chat tra Belen ed il figlio ed è stata sicuramente una delle cose più dolci che abbiamo potuto vedere in questi ultimi giorni.

Scambio di battute, messaggi e video tra mamma e figlio

Belen, avrebbe condiviso sui social dei video del figlio, tra cui uno che era stato precedentemente pubblicato proprio da Stefano. Si tratta di un video, dove Santiago ha alle sue spalle il mare e pare stesse mangiando un qualcosa di dolce. Il video è stato ripostato poi dalla stessa Belen, la quale ha condiviso anche delle chat con i messaggi di Santiago. Mamma e figlio si sarebbero scambiati dei messaggi molto dolci e teneri come un “te amo te amo te amo“. Santiago avrebbe anche messo degli adesivi. La sera ci sarebbe stato un altro scambio di battute tra i due, con mamma Belen che chiedeva al figlio se stesse già dormendo, ma Santiago avrebbe risposto di no e si sarebbero dati la buona notte ma non prima di “rimproverarlo”.

Il rimprovero di mamma Belen che diventa virale

“Ma cosa fai sveglio a quest’ora?”, avrebbe detto Belen al figlio, pensando che fosse tardi. Santiago molto probabilmente si sarebbe confuso e avrebbe condiviso un altro messaggio tra l’altro molto buffo. A quel punto Belen divertita avrebbe pubblicato l’intera schermata, dove i due sono in videochiamata. Insomma, davvero inseparabili mamma e figlio che a quanto pare non riescono a stare tanto separati.