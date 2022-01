I Soliti Ignoti, Mara Venier fa una domanda imbarazzante alla Gioli che prima resta senza parole ma poi…

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, giovedì 6 gennaio 2022, una puntata speciale de I Soliti Ignoti ovvero il programma di grande successo di Rai 1 condotto da Amadeus. Protagonista della puntata la celebre conduttrice Mara Venier presente proprio come concorrente in gara alla quale è stato affidato il compito di indovinare le identità dei Vip. La donna però si è resa protagonista di una serie di momenti davvero molto buffi che hanno tanto divertito i telespettatori ma anche lo stesso Amadeus e i presenti nello studio.

Momenti di divertimento e risate a I Soliti Ignoti con Mara Venier

Nella serata di giovedì 6 gennaio 2022 è andata in onda su Rai 1 la puntata speciale della lotteria Italia dei Soliti Ignoti. Molti gli ospiti vip presenti in studio in veste di ‘ignoti’ e tra questi ad esempio il simpaticissimo Beppe Fiorello, Nino Frassica, Matilde Gioli. E ancora l’attrice Francesca Chillemi e il nonno d’Italia ovvero Lino Banfi. A chi è stato invece affidato il compito di indovinare le identità dei vari personaggi in gioco? La risposta è alla simpaticissima Mara Venier che nel corso di tale puntata non ha assolutamente perso l’occasione di intrattenere ma anche divertire i telespettatori.

Scambio di battute tra Amadeus e Matilde Gioli

E’ stato veramente molto divertente lo scambio di battute avvenuto durante la puntata tra Matilde Gioli e il presentatore Amadeus. Mara Venier ha avuto delle difficoltà nell’indovinare che cosa l’attrice in questione potesse fare ed è stato per questo motivo che ha scelto di chiedere l’aiuto ovvero la fotografia oltre che ascoltare le parole dell’attrice. E a far nascere questo simpatico scambio di battute è stata proprio la fotografia con protagonista l’attrice. Nella foto in questione infatti la Gioli appariva in primo piano e con un’espressione davvero molto simpatica. L’attrice ha spiegato che tale espressione era dovuta all’attività svolta in quel momento. Ed è stato a questo punto che Amadeus ha affermato “Dopo che togli qualcosa, soprattutto” e l’attrice ha risposto “Si e no”. Il presentatore ha poi proseguito “Però se toglie, fa questa faccia”. L’attrice ha poi concluso “Alla fine di un atto”. L’intero scambio di battute con Amadeus e le parole finali espresse dall’attrice hanno davvero incuriosito la Venier che ha replicato “Ma, scusa, di se..o stiamo parlando?”.

Mara Venier diverte il pubblico a casa e i presenti in studio

In un primo momento la Gioli è apparsa in imbarazzo ma successivamente, così come il presentatore, è scoppiata a ridere e ha continuato affermando “Mara si toglie prima, nel caso. Hai opzioni che non parlano di questo, della cosa che hai detto tu”. Ma, di cosa stavano parlando l’attrice e Amadeus? Semplicemente delle scarpe che nella foto in questione si era tolta in seguito ad una faticosa arrampicata.