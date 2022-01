Simona Branchetti, bomba su Alberto Matano “Mi ha chiamato e …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcuni giorni si parla dello sfogo avuto da Alberto Matano contro una trasmissione concorrente che va in onda nel pomeriggio alla stessa ora su un’altra rete ovvero Pomeriggio Cinque News. Tutto è accaduto quando secondo il conduttore la trasmissione Mediaset avrebbe sottratto a lui e al suo programma un ‘ospite in collegamento’. Oggi a distanza di qualche giorno arriva il chiarimento e nello specifico ad intervenire pubblicamente per mettere un punto alla vicenda è stata la presentatrice di Pomeriggio Cinque News ovvero Simona Branchetti.

Alberto Matano contro Pomeriggio Cinque News

Pochi giorni fa Alberto Matano si trovava in diretta con il suo programma ovvero ‘La Vita in Diretta’ quando ad un certo punto la trasmissione in questione si sarebbe contesa un ospite in collegamento con il celebre programma Mediaset ovvero Pomeriggio Cinque News. Matano infatti ad un certo punto rivolgendosi direttamente ai telespettatori ha dichiarato “Sebastiano non è più con noi. A questo punto però devo dire una cosa. Questo signore era collegato con noi, però è arrivata la troupe di un altro programma. Lo dico, di Canale 5, mi spiace dirlo, in diretta ci hanno sottratto Sebastiano. Queste sono delle cose che non dovrebbero mai succedere”. Quanto accaduto non sembrerebbe essere assolutamente piaciuto al presentatore che senza giri di parole ha quindi rivolto delle accuse alla trasmissione Mediaset.

La risposta di Simona Branchetti sui social

La presentatrice di Pomeriggio Cinque News ovvero Simona Branchetti non ha perso tempo e dopo essere venuta a conoscenza delle parole espresse da Matano è subito intervenuta esprimendo il suo pensiero. La conduttrice ha scritto un post su Instagram affermando di essere stupida dalla reazione di Matano definendola incomprensibile nonostante la sua grande stima professionale per il collega. La Branchetti ha poi continuato “Se ci potevamo accordare preventivamente fra le due trasmissioni? Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva! Nessuna concorrenza sleale”.

La precisazione della conduttrice in diretta a Pomeriggio Cinque News

Ma non è finita qui, la giornalista ha voluto mettere un punto alla questione rivelando in diretta ai telespettatori di avere ricevuto una telefonata da Alberto Matano il quale sembrerebbe aver capito che da parte della trasmissione Mediaset non vi è stata né la volontà e nemmeno l’intenzione di rubare un ospite. La conduttrice ha infatti precisato “Ha compreso che naturalmente non c’è stata alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare alcun ospite. Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa che quando si sta sul campo a volte questo non sempre è possibile. Noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, per raccontare in diretta anche fatti dolorosi come quelli che vi stiamo raccontando in questi giorni”. I due conduttori quindi sembrerebbero essersi chiariti.