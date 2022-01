Belen Rodriguez massacrata sui social ma lei risponde a tono e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate ed infatti proprio sui social è seguita da milioni di utenti. La donna è solita condividere moltissime immagini della sua vita privata, i momenti di tenerezza in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì ma non solo. Anche diverse immagini che riguardano la sua vita lavorativa. Così come i personaggi dello spettacolo che utilizzano i social ecco che anche la bella Belen è solita ricevere commenti positivi ma anche tanti commenti negativi. E proprio a uno di questi nelle ultime ore ha risposto con molta classe.

Belen Rodriguez e i commenti dei followers su Instagram

Tutti in Italia, e non solo, conoscono Belen Rodriguez. La celebre showgirl argentina si trova nel nostro Paese ormai da molti anni. E proprio durante questi anni è riuscita ad entrare nel cuore di moltissime persone. Sono milioni ad esempio gli utenti che sono soliti seguire l’ex moglie di Stefano De Martino sui social e se da una parte in tanti le riservano bellissimi commenti ecco che allo stesso tempo sono molti gli haters che non perdono l’occasione di rivolgerle parole poco carine. E in alcuni casi veri e propri commenti negativi.

La showgirl in vacanza con una cara amica

Se in molte occasioni la bella Belen sceglie di non rispondere alle cattiverie scritte dagli haters ecco che vi sono altre circostanze in cui, al contrario, non riesce a rimanere in silenzio. Questo ad esempio è quanto accaduto nelle scorse ore. La showgirl, che pochi mesi fa è diventata mamma per la seconda volta di una bellissima bambina, in questo momento si trova in vacanza in Uruguay insieme ad una delle sue più care amiche ovvero Patrizia Griffini. Le due donne si stanno concedendo alcuni momenti di assoluto relax e spensieratezza e proprio sui social l’argentina sta raccontando ai followers la vacanza. Ha infatti condiviso bellissime immagini al mare ma nelle scorse ore ha anche pubblicato delle fotografie dove si mostra sdraiata sul letto intenta a leggere un libro. Degli scatti molto sensuali che sono stati tanto apprezzati da una gran parte di followers ma che allo stesso tempo hanno anche provocato numerose critiche.

La risposta di Belen ad un hater su Instagram

“Ma quando ti scenderanno il c**o e le t***e cosa farai nella tua vita?”, queste nello specifico le parole scritte da un hater come commento alle fotografie postate dalla bella Belen. Ed ecco che a tali parole la showgirl ha risposto molto elegantemente affermando semplicemente “Possiedo un discreto cervello, grazie per il pensiero”.