Alessandro Gassman scrive un post durissimo contro una trasmissione televisiva: “Che tristezza” e il web lo applaude

Si sta molto parlando nelle ultime ore delle parole pronunciate da Alessandro Gassman. L’attore ha condiviso sui social, e di preciso su Twitter, un post che a molti è sembrato una frecciata rivolta ad un noto programma Rai. Le sue parole comunque hanno fatto molto discutere e allo stesso tempo hanno ottenuto l’approvazione di una ricca parte del popolo social. Ma esattamente, cos’è successo e quali sono state le parole scritte dall’attore?

Il tweet di Alessandro Gassman fa discutere

Alessandro Gassman è un attore molto apprezzato e di conseguenza anche molto seguito. Proprio nelle scorse ore l’uomo ha condiviso su Twitter un post di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. “Ma ancora si fanno le inquadrature dai piedi panoramicando in su, quando c’è una ragazza carina in una trasmissione? Che tristezza”, queste nello specifico le sue parole. Ovviamente non è stato fatto alcun riferimento esplicito a programmi o persone ma secondo molti utenti è probabile che il post fosse riferito alla trasmissione condotta da Amadeus ovvero ‘I Soliti Ignoti’. Infatti proprio nel momento in cui l’attore ha scritto il post in questione su Rai 1 andava in onda la puntata speciale de I Soliti Ignoti. E di preciso la puntata dedicata alla Lotteria Italia che ha visto come concorrente protagonista l’amatissima Mara Venier e alla quale hanno preso parte anche diversi personaggi dello spettacolo.

Il commento degli utenti

In molti hanno commentato le parole dell’attore. E nello specifico sono stati davvero tanti a mostrare a Gassman la propria approvazione sostenendo quindi di essere d’accordo con le parole da lui pronunciate. Tra i vari commenti spicca ad esempio quello di un utente che ha risposto “E’ una cosa odiosa. Come spesso l’inquadramento di cu** femminili senza reali motivi” e poi ancora “La cosa triste è che se non si parte da una cultura scolastica diversa (perché tanto la famiglia non la puoi cambiare), rimarrà così ancora e ancora.. La scuola potrebbe fare molto, e parlo proprio cominciando dalle primarie, ma chi ci crede veramente?”.

Il pensiero di alcuni fan di Gassman

Se da una parte in molti hanno pensato fin da subito che le parole espresse da Gassman fossero riferite alla trasmissione condotta da Amadeus ecco che allo stesso tempo molti altri hanno invece affermato che probabilmente l’attore stesse facendo riferimento a dei programmi sportivi. “In tutte le trasmissioni, particolarmente quelle sportive, io vedo delle donne che non aiutano certamente le altre donne che vorrebbero che tutto ciò finisse. Ammiccano scollate parlando di calcio. Ma che bisogno c’è se stiamo parlando di calcio?”, un utente ha commentato così le parole dell’attore.