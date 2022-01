Morte Calissano, Sara Ricci: “Vorrei entrare nella casa del GfV e dire a Davide che Paolo è morto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha rilasciato una lunga e commuovente intervista a FanPage l’attrice Sara Ricci nel corso della quale non ha perso l’occasione per ricordare il collega prematuramente scomparso alla fine di Dicembre ovvero Paolo Calissano. E proprio a proposito di Calissano ecco che l’attrice ha rivelato che andrebbe volentieri al GF Vip per informare uno dei concorrenti di quanto accaduto. Ma esattamente, di chi stiamo parlando e quali sono state le parole espresse dall’attrice?

Sara Ricci intervistata da Fanpage ricorda Paolo Calissano

La prematura scomparsa di Paolo Calissano ha gettato nello sconforto molti colleghi e personaggi dello spettacolo rimasti profondamente colpiti dalla notizia. E’ questo il caso di Sara Ricci, attrice che con Calissano ha condiviso il set della soap opera Vivere e che dal giorno della morte del collega non ha mai perso l’occasione di ricordarlo con affetto. “Io e Paolo siamo nella stessa agenzia. Il nostro agente mi ha detto: “Paolo ce la voleva fare”, nel senso che sicuramente non si è voluto suicidare. Secondo me, si è trattato di un mix di farmaci che è risultato fatale, non voleva uccidersi”, queste nello specifico le parole espresse dalla donna. La Ricci ha poi proseguito “a volte è molto difficile aiutare chi soffre di depressione. C’è chi mi ha scritto: “Tu dov’eri?”. È brutto da dire, ma non eravamo in contatto, cambiava numero di telefono continuamente, sui social non si trovava. Si voleva isolare”. A proposito dei funerali l’attrice ha invece rivelato che nonostante questi saranno in forma privata non ha alcuna intenzione a rinunciare a parteciparvi. Anche se probabilmente non potrà assistere.

Il pensiero su Davide Silvestri

Anche Davide Silvestri, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso il set di Vivere insieme a Paolo Calissano e Sara Ricci. Ed è stato proprio a tal proposito che l’attrice ha ricordato del bellissimo rapporto che li legava. “Ma l’ha saputo di Paolo? Chiedo perché loro erano abbastanza legati. Paolo Calissano, nella soap, era lo zio di Davide”, queste le sue parole.

Sara Ricci disposta ad entrare al GF Vip per informare Davide Silvestri della morte di Calissano

Sara Ricci ha poi concluso l’intervista rivelando di essere disposta, nel caso in cui qualcuno glielo chieda, ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip per informare Davide Silvestri della prematura scomparsa del collega. “Sì, lo farei. Sarebbe un momento molto commovente e un bel modo per ricordare Paolo. Davide era molto legato a lui”, così ha concluso la sua intervista.