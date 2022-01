I Fatti Vostri, Salvo Sottile con le lacrime agli occhi: “E’ stato …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ morto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio 2022 al Cro di Aviano il celebre giornalista ma anche conduttore televisivo e politico italiano David Sassoli. La prematura scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo ha gettato nello sconforto molti colleghi che nelle scorse ore gli hanno dedicato delle belle parole. Tra questi anche Salvo Sottile che a I Fatti Vostri ha ricordato il collega con molta commozione. Ma esattamente, quali sono state le parole pronunciate dal giornalista?

Salvo Sottile commosso per la morte di David Sassoli

Aveva solamente 65 anni David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo ma anche famoso giornalista che per diverso tempo ha prestato il suo volto al TG1. L’uomo è prematuramente scomparso nella giornata di ieri a causa di alcune complicazioni legate ad una malattia del sistema immunitario di cui, stando a quanto emerso nelle ultime ore, soffriva da un po’ di tempo. La sua morte ha lasciato senza parole molte persone dello spettacolo e colleghi. E tra coloro che proprio ieri hanno speso per lui delle belle parole vi troviamo Salvo Sottile che a I Fatti Vostri ha fatto fatica a non commuoversi.

Le parole del giornalista e conduttore de I Fatti Vostri

“E’ stato uno dei giornalisti più amati. L’ho conosciuto sul campo quando faceva l’inviato, abbiamo lavorato gomito a gomito negli anni bui in cui la mafia ha alzato il tiro contro lo Stato“. Sono state queste le parole con cui Salvo Sottile ha ricordato il collega prematuramente scomparso. Ma non solo, Salvo Sottile ha poi continuato ad esprimere il suo dolore per la scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo affermando “Ricorderò sempre David Sassoli come un bravo collega e una persona generosa, dal grande sorriso”.

Grande commozione nello studio de I Fatti Vostri tra Emanuela Aureli, Anna Falchi e Umberto Broccoli

Nello studio de I Fatti Vostri erano presenti anche Emanuela Aureli, Anna Falchi e Umberto Broccoli che proprio mentre il giornalista e conduttore ricordava il collega scomparso si sono tutti alzati in piedi. E tutti hanno mostrato di avere gli occhi lucidi segno che anche loro sono rimasti molto colpiti e addolorati dalla notizia della morte di Sassoli. Anche il pubblico gli ha voluto dedicare un lungo applauso. Salvo Sottile ha poi concluso affermando “L’applauso del pubblico de I Fatti Vostri vogliamo tributarlo a lui”. E mentre lui pronunciava queste parole andavano in onda alcune immagini del famoso giornalista prematuramente scomparso.