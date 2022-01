Avanti un altro, Paolo Bonolis fuori di sè, mai visto così contro Luca Laurenti: “Imbecille,m cretino, deficiente ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Avanti un altro, è iniziata una nuova stagione del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel corso della prima puntata andata in onda ieri lunedì 10 gennaio 2022, sembra che ad un certo punto ci sia stato un momento che ha fatto sobbalzare letteralmente Bonolis. Il programma tanto amato dai telespettatori di certo non fa mai annoiare, grazie alla simpatia e alla professionalità del conduttore della sua spalla destra. I due riescono sempre a mettere insieme un siparietto molto divertente e questo è quanto accaduto proprio nel corso della scorsa puntata. Ma di cosa si tratta?

Avanti un altro, Luca Laurenti protagonista di una gaffe in studio

Ad un certo punto della puntata di Avanti un altro, andata in onda ieri lunedì 10 gennaio 2022, sembra che Luca Laurenti sia stato protagonista di una gaffe che ha colto tutti di sorpresa, in primis Paolo Bonolis. E’ stato tutto improvvisato e pare non ci fosse proprio nulla di preparato. Come sappiamo, durante la puntata si alternano vari concorrenti e Paolo Bonolis e Luca Laurenti leggono le domande e attendono una risposta. Ebbene, nel corso della puntata di ieri è stato proprio leggendo una domanda che Laurenti è stato protagonista di una gaffe.

La concorrente Eva risponde correttamente alle domande, poi Luca la porta direttamente al successo

Il tutto è avvenuto davanti alla concorrente Eva, che poi tra l’altro è diventata la campionessa di questa puntata, proprio grazie al maestro. La concorrente avrebbe pescato La Pariglia e nonostante fosse a zero euro, ha continuato il gioco. Le domande facevano parte della categoria “Domande stonrellate”. Il conduttore e dil suo co-conduttore avrebbero iniziato a leggere le domande e la concorrente pare abbia indovinato due domande su tre. E’ stato proprio in occasione della quarta domanda che Luca avrebbe commesso una gaffe.

La gaffe di Luca Laurenti, gli insulti di Paolo Bonolis

Il Maestro infatti nel leggere la quarta domanda non si sarebbe fermato e avrebbe dato anche la risposta esatta. Ovviamente Bonolis è sobbalzato e si sarebbe messo ad urlare per bloccare la risposta. Nooo! Imbec…e, cr…no, defi…te, id..ta”, questi gli insulti di Paolo Bonolis al suo co-conduttore che ovviamente non ha potuto far altro che mettersi a ridere. “So andato troppo oltre. E mo che famo?“, avrebbe detto Luca, da alla quale Paolo avrebbe risposto “Ta piijn…”. La concorrente, ha sisucramente indovinato la risposta diventando così la campionessa della puntata.