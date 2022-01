Verissimo, Paolo Bonolis senza freni sulla moglie: “Il suo è stato un brutto gesto”, la Toffanin resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis lo conosciamo per essere un noto conduttore televisivo, uno dei più importanti della televisione italiana. Sembra proprio che Paolo in questi anni sia riuscito davvero a farsi amare dal pubblico italiano che lo segue sempre con tanto affetto. Ebbene, lo scorso fine settimana il conduttore è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin e sembra che abbia parlato tanto anche della sua vita privata e di coppia. Paolo ha così parlato di Sonia Bruganelli che sappiamo essere l’attuale opinionista del Grande fratello vip 6. Ma cosa ha dichiarato?

Paolo Bonolis ospite nel salotto di Verissimo da Silvia TOffanin

Paolo Bonolis è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e nel corso di questa chiacchierata con la padrona di casa ha parlato della sua vita di coppia. Riguardo Sonia Bruganelli ha espresso delle parole molto belle ed anche cariche di ironia ad un certo punto.

Le parole del conduttore per la sua amata Sonia Bruganelli

“Va benissimo. Ci si prende in giro, si scherza. Lei mi bullizza tantissimo, in tante cose. Ma va bene così, ci bullizziamo tra di noi. Anche con i figli ci divertiamo”. Queste le parole di Paolo che è legato a Sonia ormai da circa 20 anni. Proprio il 14 giugno i due festeggeranno il loro anniversario di matrimonio oltre che il compleanno del conduttore. Proprio riguardo questa data Bonolis sembra abbia voluto svelare un retroscena.

Paolo racconta un retroscena sulla data delle nozze con Sonia

“Era la data in cui doveva nascere anche Davide ma Sonia l’ha fatto una settimana prima il 7 giugno, che è la data di Pippo Baudo. Questa cosa non me la doveva fare, è stato un brutto gesto”. Queste le parole di Paolo Bonolis il quale ha anche aggiunto che ovviamente Sonia è la persona più importante della sua vita, insieme ai figli. Nel corso della chiacchierata, poi, Paolo è finito a parlare di calcio ironizzando su Silvio Berlusconi milanista, mentre lui come sappiamo da tutta una vita tifa Inter. E su Silvia che invece non è una tifosa avrebbe detto“Sei pazza? Mi finisci alla Caritas! Non ti prendono più ad Arcore! Fingi o pagherai questa sincerità”.