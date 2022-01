Oggi è Un Altro Giorno, Diego Dalla Palma diretto su Sabrina Ferilli: “A me dispiace dirlo ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca ormai sempre meno all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo prevista per il prossimo 1° febbraio 2022. Saranno 5 serate di grande intrattenimento nel corso delle quali si esibiranno artisti molto famosi ed apprezzati. Ma non solo, vi saranno anche 5 donne che affiancheranno il conduttore per tutte e cinque le serate. E proprio a proposito di queste donne si è espresso nelle scorse ore il noto make-up artist Diego Dalla Palma. E lo ha fatto all’interno del programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno. Ma quali sono state le sue parole?

Diego Dalla Palma ospite di Serena Bortone a Oggi è un Altro Giorno

Sono ormai diverse settimane che si parla di questa nuova edizione del Festival di Sanremo, e proprio nei giorni scorsi sono stati svelati i nomi delle 5 donne che affiancheranno il conduttore Amadeus nel corso di tutte e cinque le serate. Stiamo nello specifico parlando di Drusilla Foer, Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli, Ornella Muti e Maria Chiara Giannetta. E proprio a proposito di alcune di queste si è espresso il make-up artist Diego Dalla Palma nel corso di un’intervista rilasciata a Serena Bortone all’interno della trasmissione Oggi è Un Altro Giorno.

Il pensiero sulle donne di Sanremo

Parole molto carine sono state quelle pronunciate da Diego Dalla Palma nei confronti di Lorena Cesarini e Drusilla Foer. “La Cesarini a me piace tantissimo, chi seguirà il suo look dovrà puntare sull’innovazione”, ha rivelato il noto make-up artist che parlando invece di Drusilla Foer ha affermato “Darà un tocco di raffinatezza e originalità”. Diverso Invece il pensiero su Sabrina Ferilli a proposito della quale ha affermato “A me dispiace dirlo, non dico cose cattive. Dico che è nel tempo è stata una persona su cui ho posto attenzione e ammirazione. Se devo dirla tutta si è persa per strada con mille cose che non condivido e spero che al Festival sia molto più contenuta”.

Il ricordo di Raffaella Carrà

Tante sono le donne appartenenti al grande mondo dello spettacolo che Diego Dalla Palma ha avuto la fortuna e l’onore di poter conoscere e truccare nel corso della sua lunga carriera. Tra le tante anche l’indimenticabile Raffaella Carrà scomparsa da alcuni mesi ma sempre nel cuore dei telespettatori e delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. E proprio a proposito della Carrà il make-up artist intervistato da Serena Bortone ha dichiarato “Era una donna di grande temperamento, meticolosa, non lasciava nulla al caso”.