Magalli, annuncia che farà parte di Don Matteo, il web lo massacra e lui risponde a tono

Giancarlo Magalli è pronto a tornare in televisione non come conduttore ma come attore. La rivelazione arriva direttamente dal suo profilo Facebook dove il celebre presentatore ha pubblicato un post. A questo sono poi seguiti una serie di messaggi da parte dei fan. Messaggi di vario tipo alcuni dei quali hanno anche suscitato la reazione del conduttore. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

Giancarlo Magalli torna in TV come attore

I telespettatori sono abituati a vedere da sempre Magalli in televisione in veste di conduttore. Di recente l’uomo è stato impegnato in un nuovo programma televisivo e nello specifico un quiz intitolato Una parola di troppo che si è concluso lo scorso mese di dicembre e che durante la sua messa in onda ha attirato a sé un po’ di polemiche. Giancarlo Magalli però adesso è pronto a tornare in televisione non più come conduttore ma come attore. L’uomo ha infatti annunciato tramite social di essere entrato a far parte del cast di Don Matteo. All’interno della famosa serie televisiva con protagonista Terence Hill interpreterà il ruolo di un vescovo amico di colui che prenderà il posto di Don Matteo e quindi il nuovo sacerdote interpretato dall’amatissimo Raoul Bova.

Il post social di Giancarlo Magalli

Per annunciare ai suoi fan questa bellissima notizia Giancarlo Magalli ha scelto di condividere un post sui social, esattamente su Facebook. “Inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo. Il mio personaggio è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene“. Queste nello specifico le parole scritte dal conduttore.

La reazione dei fan alla notizia del conduttore

Ma, come hanno reagito i fan di Magalli alla notizia? A tale domanda è possibile rispondere affermando che se da una parte sono stati molti coloro i quali hanno dimostrato di essere contenti della notizia e non hanno perso l’occasione per rivolgere al conduttore complimenti e belle parole ecco che vi è stato anche chi ha scelto di criticare tale decisione. “Sua Eminenza” ha commentato un utente e poi ancora “Non bisticciare anche con Natalia”. Un altro utente ha invece scritto “Quando vai in pensione??!”. A quest’ultima domanda Magalli ha deciso di replicare dando vita ad un simpatico scambio di battute. “Ci andrai prima tu, rassegnati” , queste le sue parole.