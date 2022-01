Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la bomba “Si ha timore a parlare della loro crisi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da diversi giorni si parla di una presunta crisi nel rapporto tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. In realtà al momento si tratterebbe di semplici indiscrezioni e nulla di più in quanto i diretti interessati non avrebbero ancora confermato ma nemmeno smentito tali voci. Nelle ultime ore però a tornare sull’argomento è stato Alberto Dandolo, giornalista che si occupa proprio di gossip. Ma quali sono state nello specifico le sue parole? E soprattutto, cosa ci sarebbe di vero in tutta questa situazione? Facciamo un po’ di chiarezza.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi?

Quella tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker è una bellissima storia d’amore che va avanti da diversi anni, esattamente dal 2011. I due sono convolati a nozze nel 2014 e oggi sono genitori di due bellissime bambine di nome Sole e Celeste. In questi anni hanno sempre dimostrato di essere uniti e innamorati, ed è proprio per tale motivo che questa presunta crisi nel loro rapporto ha lasciato tutti senza parole. Molti si stanno domandando quanto reali siano tali voci ma al momento purtroppo non è possibile dare alcuna risposta certa. Ad intervenire sulla questione è stato però nelle scorse ore un vero e proprio esperto di gossip ovvero Alberto Dandolo.

Le parole di Alberto Dandolo

“Perché si ha timore a scrivere della (presunta) crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?. In pochi ne parlano e in meno ne scrivono”, queste nello specifico le parole espresse dal giornalista . Dandolo ha poi concluso il suo intervento sulla questione relativa alla presunta crisi tra Hunziker e Trussardi affermando “I soliti pettegoli sostengono che ci sia tra loro più di qualche maretta passeggera. Sarà vero? Come andrà a finire?”. Chi è alla ricerca di risposte al momento non potrà sicuramente trovarle, per cui non rimane che attendere.

Dandolo interviene sulla questione Corona

Da alcuni giorni si parla anche di un presunto triangolo amoroso che vede coinvolti oltre a Fabrizio Corona anche, forse, altri volti noti. Esattamente Giacomo Urtis, Nina Moric e Belen Rodriguez. Nello specifico la Moric avrebbe negato ogni rapporto a tre e Dandolo avrebbe a tal proposito dichiarato “Infatti a Milano ancora si ricordano alcune notti di tanti anni fa assai porcine dell’ex re dei paparazzi vissute in numero dispari in cui la Moric non era certo tra le partecipanti. I protagonisti? Furbizio, un suo (ormai ex) amico e una scio-girl ai tempi emergente. Chi mai saranno?”