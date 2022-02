Sanremo , Cristiano Malgioglio rivela cosa gli ha chiesto Fiorello

0 SHARES Condividi Tweet

Questa è la settimana di Sanremo e proprio per tale motivo questo è uno degli argomenti principalmente affrontati in ogni programma, televisivo e radiofonico. Nelle scorse ore ad esprimersi su Sanremo e a parlare direttamente con alcuni dei Big in gara è stato Malgioglio nel divertente programma radiofonico ‘Finalmente Sanremo. Finalmente Malgioglio’, programma all’interno del quale vengono commentate le varie serate del Festival. Proprio nel corso della puntata di ieri Malgioglio ha rivelato di aver sentito per telefono Fiorello. Ma non solo, protagonisti di tale puntata sono stati anche Achille Lauro e Gianni Morandi.

Malgioglio rivela di avere ricevuto un messaggio da Fiorello

Cristiano Malgioglio nel programma radiofonico in onda di preciso su RTL 102.5 ha rivelato di avere ricevuto un messaggio in siciliano da parte di Rosario Fiorello, uno dei protagonisti assoluti della prima puntata del Festival di Sanremo. Ma, di che messaggio stiamo parlando? A rivelarlo è stato proprio Malgioglio che a tal proposito ha dichiarato “Mi sono sentito con Fiorello, mi ha mandato un messaggio in siciliano stretto. Non posso dire cosa farà. Mi ha chiesto un consiglio per decolorare i capelli”.

Malgioglio al telefono con Achille Lauro diverte gli ascoltatori

Sempre nel corso del programma Malgioglio ha poi continuato a divertire ed intrattenere gli ascoltatori rendendosi protagonista di una telefonata con Achille Lauro. “Se ti prendi un raffreddore come fai?”, queste le parole con cui Malgioglio ha dato inizio alla telefonata con il giovane artista. E proprio a tale domanda Lauro avrebbe risposto “L’affronteremo”. L’intervista è poi proseguita con una serie di domande fatte ad Achille Lauro che ad un certo punto alla domanda “Sei soddisfatto?” avrebbe risposto “Mi sono divertito molto, grande responsabilità quella di aprire. Ho gareggiato sempre come se fossi stato un super ospite, quindi diciamo che mi sento abbastanza in zona confort”. A proposito di look invece Achille Lauro ha voluto precisare che quello svolto da lui e dalle persone che lo circondano è un grande lavoro. “C’è un grande concetto dietro, cerchiamo sempre di partire da qualcosa di più grande”, queste le sue parole.

L’intervento di Gianni Morandi

Tra coloro che sono intervenuti nel noto programma radiofonico vi troviamo anche Gianni Morandi che ha dichiarato di avere rotto il ghiaccio e di poter quindi fare meglio nel corso delle prossime puntate. Alla domanda di Malgioglio che gli avrebbe chiesto chi è riuscito a convincerlo a vivere questa nuova esperienza ecco che il noto artista avrebbe risposto “Nel momento in cui smetti di emozionarti, questo lavoro non lo fai più. Lorenzo mi ha detto di provarci mandando una canzone ad Amadeus. Poi è chiaro che siamo stati accettati”.