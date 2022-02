Storie Italiane, Eleonora Daniele al veleno su Checco Zalone: “Mandiamo in onda solo i filmati di Fiorello”

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda puntata del Festival di Sanremo è stata seguita da milioni di persone in tutto il mondo. E oltre ad essere tanto apprezzata è stata anche oggetto di polemiche. Nello specifico a finire sotto accusa è stato il noto comico italiano Checco Zalone a proposito del quale si è recentemente espressa la conduttrice del programma di Rai 1 Storie Italiane e quindi Eleonora Daniele. Le sue parole sono apparse a molti una vera e propria frecciatina nei confronti del famoso comico. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande successo per la seconda serata del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo, alla cui conduzione si trova per il terzo anno consecutivo l’amatissimo Amadeus, si sta rivelando il Festival dei record. Infatti già la prima serata si è rivelata un grandissimo successo con milioni di telespettatori davanti alla televisione e ancora di più lo è stata la seconda puntata. Proprio il secondo appuntamento con il Festival andato in onda lo scorso mercoledì 2 febbraio 2022 ha ottenuto numeri di ascolto incredibili registrando nuovi record. Ad essere molto atteso era proprio il noto comico italiano Checco Zalone, grande protagonista di questo secondo appuntamento con il Festival che ha regalato ai telespettatori tanti bellissimi momenti di risata e divertimento.

La rivelazione di Eleonora Daniele

Così come in molte trasmissioni ecco che anche a Storie Italiane si è parlato ieri del Festival di Sanremo e di preciso della seconda puntata con il celebre evento canoro. Proprio nel corso della puntata la conduttrice ad un certo punto avrebbe rivelato che alcuni dei video riguardanti l’esibizione di Zalone all’Ariston sembrerebbero non poter essere trasmessi in televisione. Poi avrebbe continuato commentando quelli che sono stati i momenti più importanti della serata. E quindi tra questi anche l’esibizione della splendida Laura Pausini che con la sua musica e il suo talento ha incantato tutti coloro che si trovavano in teatro ma anche i telespettatori a casa.

La frecciatina di Eleonora Daniele a Checco Zalone

Nel ricordare i momenti più belli della serata la conduttrice Eleonora Daniele sembrerebbe aver fatto riferimento anche a quelli legati al noto comico italiano Checco Zalone, grande protagonista della seconda serata del Festival. La conduttrice però avrebbe ad un certo punto detto qualcosa che a molti è sembrata una frecciatina rivolta proprio nei confronti del comico. “I video di Zalone non si possono vedere perché sono bloccati, ma noi mandiamo in onda quelli di Fiorello che ci fa ridere anche il giorno dopo”, queste di preciso le sue parole.