Jasmine Carrisi offesa sui social per il suo aspetto fisico, lei risponde e umilia l’hater, il web la applaude

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti hanno avuto modo di conoscere nel corso del tempo, e apprezzare, la bellissima oltre che giovanissima Jasmine Carrisi. Stiamo nello specifico parlando della figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. La ragazza oltre ad essere apparsa diverse volte in televisione e aver fatto ingresso nel mondo della musica è anche molto attiva sui social. E proprio su Instagram nelle scorse ore ha risposto alle parole di un hater senza alcun timore, e proprio le sue parole hanno molto divertito il popolo del web.

Jasmine Carrisi offesa sui social da un hater per il suo aspetto fisico

Jasmine Carrisi si è fatta conoscere dal grande pubblico in seguito alla partecipazione, insieme a papà Al Bano entrambi in veste di giudici, al programma di Rai 1 condotto dall’amatissima Antonella Clerici ovvero ‘The Voice Senior’. La ragazza proprio nel corso delle settimane in televisione ha dimostrato di essere oltre che molto bella anche davvero tanto simpatica. E questo l’ha portata ad essere molto seguita anche sui social dove ogni giorno è molto attiva. La ragazza infatti attraverso la condivisione di fotografie e video è solita condividere con i followers la sua quotidianità e sono davvero tante le persone che l’apprezzano e che la seguono con molto affetto. Ma si sa, sui social sono presenti anche gli haters e quindi delle persone che non si fanno alcun problema ad offendere l’altro in qualsiasi momento e tante altre volte senza alcun apparente e reale motivo.

I social sono pieni di haters e proprio uno di questi non ha perso l’occasione di offendere Jasmine Carrisi per il suo aspetto fisico. “Mezza pagnotta, quanto sei brutta”. Queste nello specifico le parole scritte da un utente su Instagram al quale però la giovane figlia di Al Bano e Loredana ha scelto di rispondere in un modo che ha divertito tutti.

La risposta della giovane figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso “Ridimmelo quando avrai…”

Jasmine oltre ad essere molto bella è anche una ragazza tanto forte che quindi non si è lasciata abbattere da questo brutto e triste commento. Anzi al contrario ha dato all’utente in questione una risposta davvero incredibile di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. “Ridimmelo quando avrai una foto profilo giusto per avere un termine di paragone”, queste di preciso le sue parole.