Sanremo, Amadeus nella bufera, una donna si ferisce in platea ma lui fa finta di niente

Ieri, venerdì 4 febbraio 2022 è andata in onda la quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo che è stata ricca di momenti interessanti, emozionanti ed anche di imprevisti. In platea infatti, ad un certo punto della serata sembra che sia accaduto un piccolo incidente che non è stato ripreso dalle telecamere. Stando a quanto riferito da Davide Maggio, purtroppo in platea è avvenuto questo piccolo incidente, ai danni di una donna che si trovava tra il pubblico presente in teatro. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo 2022, incidente in platea

Nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo sembra sia accaduto qualcosa di imprevisto all’interno del teatro Ariston. Ebbene si, ad un certo punto purtroppo una donna presente tra il pubblico, pare sia rimasta coinvolta in un incidente. Amadeus sembra che si sia accorto di quanto accaduto, ma sarebbe andato avanti con la serata. Ma cosa è successo realmente?

Dopo l’esibizione di Irama e Gianluca Grignani caos in teatro

La notizia è stata riferita e diffusa da Rosanna Cacio, inviata de La vita in diretta che pare si trovasse in diretta su Instagram con Davide maggio nel corso delle varie pubblicità. Questo incidente nello specifico pare sia avvenuto proprio subito dopo l’esibizione di Irama e di Gianluca Grignani. Molto probabilmente è stato proprio Gianluca che con il suo fare così eccentrico ha creato un pò di confusione all’interno del teatro andando tra il pubblico. I telespettatori a casa non hanno avuto modo di percepire cosa effettivamente si era venuto a creare all’interno del teatro.

Una donna tra il pubblico colpita dall’obiettivo di un fotografo, trasportata in ospedale

Purtroppo, ad un certo punto, l’obiettivo di un fotografo sarebbe caduto dalla galleria proprio addosso ad una donna che si trovava tra il pubblico. Purtroppo la donna è stata immediatamente trasportata in ospedale per essere visitata e medicata. Come abbiamo già anticipato, Amadeus avrebbe visto tutto ma sarebbe comunque andato avanti con la serata. Ad ogni modo, non sembra che la donna abbia avuto conseguenze gravi. Questo è il secondo incidente che avviene in questo Festival di Sanremo 2022, visto che la sera prima, un cameraman era caduto a terra, durante l’ospitata di Cesare Cremonini. Il video è finito sui social ed è diventato virale, ma fortunatamente nessuna conseguenza per lui.