Maria Chiara Giannetta decide di svelare su Amadeus: “Quando sono andata ai Soliti Ignoti ..”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella quarta serata dedicata alle cover, al Festival di Sanremo la co-conduttrice di Amadeus è stata lei, Maria Chiara Giannetta. La nota attrice, molto amata dagli italiani per i suoi ruoli in Don Matteo e Blanca, sembra abbia confermato ancora una volta di avere un grandissimo talento. Sul palco dell’Ariston è stata simpatica, allegra, sciolta e mai impacciata, ma soprattutto all’altezza del ruolo. Non sono mancati i momenti molto divertenti come la gag presentata sul palco con Maurizio Lastrico, il noto attore con cui qualcuno dice che ci sia una simpatica.

Festival di Sanremo, grande successo per la co-conduttrice della quarta serata Maria Chiara Giannetta

La sua partecipazione al Festival come co-conduttrice era molto attesa da diverse settimane e già a metà gennaio la stessa attrice si era detta molto emozionata ed in ansia per questa nuova avventura. Pare che in quell’occasione avrebbe anche parlato di Amadeus che aveva avuto già modo di conoscere, visto che ha preso parte pure ad una puntata de I soliti ignoti. Ma cosa ha rivelato su Amadeus?

La carriera della giovane attrice

Maria Chiara Giannetta è una grande attrice, la quale in questi ultimi anni ha collezionato solo tanti successi. Nel 2012-2013 l’abbiamo vista sul palco con I racconti di Silente e nel 2016 nella miniserie intitolata Baciato dal sole. Poi è apparsa in una puntata de L’Allieva e poi ancora nella fiction Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti. Ma non finisce qui, perchè è stata una delle protagoniste di Don Matteo 9 e poi della serie televisiva di grande successo Blanca. Per lei adesso si sono aperte nuove possibilità grazie alla co-conduzione del Festival di Sanremo.

L’attrice parla di Amadeus e svela un retroscena

Parlando porprio di questa avventura molto importante per lei, sembra che nei giorni scorsi l’attrice avesse parlato anche di Amadeus, dicendo che il conduttore l’avrebbe chiamata nelle scorse settimane per chiederle se avesse voglia di condurre una serata del Festival insieme a lui. “In realtà io e Amadeus ci eravamo trovati benissimo quando sono andata ospite da lui ai Soliti ignoti. Galeotta è stata quella trasmissione” . Questo quanto dichiarato dall’attrice ed effettivamente il feeling sembra sia stato piuttosto evidente nella serata di ieri.