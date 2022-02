Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta  e Maurizio Lastrico innamorati, lui rivela: “C’è qualcosa di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha tanto sorpreso e allo stesso tempo divertito il pubblico lo spettacolo portato in scena nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo dalla coppia formata dalla co-conduttrice Maria Chiara Giannetta e dall’attore Maurizio Lastrico. I due si sono esibiti con il “Dialogo tra due innamorati” che ha davvero tanto divertito il pubblico presente in teatro ma anche i telespettatori. Ad esprimersi su quanto fatto è stato proprio ieri il bravissimo attore nel corso di un’intervista rilasciata a FQMagazine.

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta grandi protagonisti della quarta serata del Festival di Sanremo

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sono stati grandi protagonisti della quarta puntata del Festival di Sanremo. I due si sono esibiti sul palco dell’Ariston con il “Dialogo tra due innamorati” ovvero un dialogo composto da frasi prese da canzoni famose. Uno spettacolo davvero tanto divertente a proposito del quale lo stesso attore nel corso dell’intervista rilasciata a FQMagazine ha rivelato di essere molto fiero. Ma, come è nata questa particolare e simpatico medley? A soddisfare tale curiosità è stato lo stesso Maurizio Lastrico rivelando “È nato due anni fa, per una serie di commistioni. È un gioco che facevamo sul set già da tempo e che poi abbiamo riscritto un paio di volte. Quando a Maria Chiara è arrivata la chiamata per Sanremo, ed eravamo vicini per questioni di lavoro, lei mi ha detto: “Perché non facciamo al Festival?”.

La risposta alla proposta della co-conduttrice

Una proposta davvero tanto particolare quella fatta da Maria Chiara Giannetta al collega Maurizio Lastrico che avrebbe risposto in un primo momento di portare in scena tale medley con un volto più conosciuto in RAI. Ma la Giannetta sembrerebbe aver tanto insistito e così hanno scritto questo pezzo insieme ad un attore genovese di nome Andrea Possa e hanno provato per un mese e mezzo tutti i giorni invitando a tali prove anche amici e parenti per capire cosa poteva funzionare e cosa invece andava tolto. Alla domanda del giornalista che ha chiesto se sono rimasti soddisfatti del risultato finale Maurizio Lastrico ha risposto “Molto. Alla fine è stato un percorso bellissimo tra teatro, cabaret, sceneggiata napoletana. Maria Chiara è stata molto brava perché, pur non avendo fatto molto teatro nella sua carriera è entrata subito in sintonia col pubblico: dopo la battuta su “cerco un centro” si è stoppata, ha fatto una pausa, poi è entrata con la canzone di Marinella. Ha sentito il pubblico e il pubblico è salito con noi sul palco”.

La verità sul rapporto tra i due attori

La curiosità più grande del pubblico è però quella che riguarda la vita privata dei due attori. In molti si sono domandati se nella vita reale siano una coppia oppure no. Domanda alla quale Maurizio Lastrico ha risposto “Tra me e Maria Chiara c’è una chimica bellissima, c’è qualcosa di particolare e speciale che non ha un nome preciso. È una persona speciale per me ma non ha un nome questa cosa. Io mi sento fortunato di avere incontrato una persona come lei”. Una dichiarazione d’amore “a livello artistico e amicale” ha voluto precisare l’attore.