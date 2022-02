Sanremo 2022, Sabrina Ferilli al veleno contro Morandi: “Ma è ancora vivo? …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di ieri, sabato 5 febbraio 2022, la quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo. Al fianco del Direttore Artistico e conduttore Amadeus, in occasione dell’ultima puntata, la bellissima Sabrina Ferilli che proprio nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo nella mattina di ieri ha divertito tutti. E proprio a proposito della presenza della Ferilli sul palco dell’Ariston Amadeus ha fatto una particolare rivelazione coinvolgendo anche il figlio Josè. Di cosa stiamo parlando?

Sabrina Ferilli co-conduttrice della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo

Chi conosce Sabrina Ferilli la ama oltre che per la sua bravura anche per la simpatia che la contraddistingue e grazie alla quale è solita divertire il pubblico. Tutti amano la bellissima Sabrina, grandi e piccoli, e questo perché oltre ad essere simpatica è anche spontanea. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella mattina dì ieri Sabrina Ferilli è stata protagonista di uno show che ha tanto divertito i presenti. La donna ha invitato Amadeus a raccontare come mai ha pensato di sceglierla come co-conduttrice di questa sua terza edizione del Festival di Sanremo. Ed è stato a questo punto che il conduttore ha fatto una particolare rivelazione coinvolgendo il figlio di José.

La rivelazione di Amadeus su Sabrina Ferilli

Amadeus ha Infatti rivelato che a farlo pensare a Sabrina Ferilli come co-conduttrice del Festival di Sanremo sarebbe stato proprio il figlio Josè. “Al festival deve esserci Sabrina Ferilli. Lei piace a tutti, anche perché dice le parolacce che diciamo noi”, queste nello specifico le parole che Josè sembrerebbe aver rivolto a papà Amadeus che a sua volta non ci ha pensato due volte nell’accogliere la richiesta del figlio. La conferenza stampa che si è tenuta nella mattina di ieri è stata davvero molto divertente grazie allo show fatto dalla Ferilli. La conduttrice ha raccontato di avere saputo di essere stata scelta come co-conduttrice del Festival da Lucio Presta ma di aver poi avuto dei dubbi. In quel periodo infatti soffriva di cervicale e per il forte dolore si è trovata a dover prendere delle medicine. “Ero in trans” avrebbe dichiarato la Ferilli che ha poi rivelato di aver pensato ad un certo punto di aver sognato tutto. Per scoprire la verità avrebbe quindi deciso di telefonare ad Amadeus .”Che bello fare Sanremo insieme”, queste le parole pronunciate dalla Ferilli al telefono con Amadeus il quale avrebbe subito confermato.

Sabrina Ferilli diverte tutti alla conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa la Ferilli si è poi rivolta ad Amadeus chiedendo informazioni su Gianni Morandi.“Scusa ma sta ancora in vita Morandi? Ieri sera boccheggiava, sta tutto a posto sì? M’ero preoccupata”, e tutti sono scoppiati a ridere. Lo show è poi continuato con la conduttrice che ha chiesto come mai ogni volta che parlavano o smettevano di parlare dovevano mettere e levare le mascherine dato che poco dopo sarebbero stati comunque a stretto contatto. “Va beh che poi pure se c’ammalamo tutti che ce frega? Annamo tutti ricoverati domani, tanto è finito Sanremo. Ognuno ha fatto il suo, se ce pensate. Mi sbaglio? Ao, e ce porteranno via ammalati, ci curiamo a casa. Tutto il gruppo, sala stampa e artisti. Prenderanno una caserma, ci infileranno e mettono ‘gruppo Sanremo 2022’. E stiamo là”,queste le parole della Ferilli che hanno fatto sorridere tutti.