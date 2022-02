Elisabetta Canalis nella bufera, Selvaggia Lucarelli: “Una delle scelte più devastanti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi ha seguito la 72esima edizione del Festival di Sanremo avrà sicuramente visto lo spot pubblicitario con protagonista l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis. Tale spot ha fatto molto discutere e nello specifico ad intervenire nelle ultime ore è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che attraverso il suo profilo Twitter ha espresso appunto quello che è il suo pensiero. Ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Nel corso delle puntate del Festival di Sanremo andate in onda dall’ 1 al 5 febbraio è stato più volte trasmesso uno spot pubblicitario riguardante la regione Liguria. Protagonista dello spot in questione l’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis. La decisione di affidare alla giovane donna tale spot ha suscitato però parecchie polemiche, e tra coloro che hanno espresso il proprio dissenso vi troviamo anche la celebre opinionista e giornalista Selvaggia Lucarelli che, come in molti già sapranno, non ha mai il timore di esprimere il proprio pensiero talvolta utilizzando anche dei toni piuttosto duri. “Scrittura Elisabetta Canalis che parla di ‘sua’ Liguria è una delle scelte più devastanti nella storia dell’adv. Potrebbe fare di peggio solo l’ente del turismo Sardegna se accompagnasse a immagini suggestive della Barbagia il the best of Fabrizio De André. Voto 0”, queste nello specifico le parole scritte su Twitter dalla Lucarelli.

Vecchie questioni tra Selvaggia Lucarelli ed Elisabetta Canalis

In molti ricorderanno sicuramente quanto accaduto in passato tra Selvaggia Lucarelli ed Elisabetta Canalis. Le due donne infatti sono state protagoniste di uno scontro a seguito del quale però i giudici sembrerebbero aver dato ragione alla celebre giurata di Ballando con le Stelle. Nello specifico l’ex velina di Striscia la Notizia sembrerebbe aver accusato la giornalista di averle rubato delle immagini, dopo aver hackerato la sua posta elettronica, e di averle poi date ad Alfonso Signorini. “Da oggi potete pagare un hacker ed entrare nella mail di chi volete. Tanto in Italia è perfettamente legale”, erano state queste di preciso le parole scritte su Twitter dalla Canalis.

La risposta della giornalista “Lo dicono anche i giudici”

A tali parole proprio la Lucarelli aveva così risposto: “Io non sono mai entrata nella casella postale di nessuno e lo dicono anche i giudici”. Infatti proprio i giudici sembrerebbero aver assolto sia la Lucarelli sia i colleghi Gianluca Neri e Guia Soncini.