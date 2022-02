Uomini e Donne, Denise mette i like ai messaggi contro Maria De Filippi, scoppia la bufera

0 SHARES Condividi Tweet

Una vera e propria polemica ha coinvolto nelle ultime ore la giovane Denise Mingiano ovvero la corteggiatrice di Matteo Ranieri. La ragazza infatti dopo aver abbandonato il programma condotto da Maria De Filippi si è scatenata sui social e proprio alcuni suoi gesti e comportamenti non sono assolutamente passati inosservati. Anzi al contrario hanno fatto sì che la giovane corteggiatrice finisse al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Denise Mingiano ha abbandonato Uomini e Donne?

Chi segue Uomini e Donne sa bene chi è Denise Mingiano. Questo è infatti il nome di una giovane corteggiatrice del celebre programma condotto da Maria De Filippi che sembrerebbe aver deciso di lasciare il programma. Ma, per quale motivo? Tale decisione sarebbe stata presa dalla giovane dopo nuovi scontri nello studio di Canale 5 e in seguito a delle nuove accuse legate al cavaliere del trono over Armando Incarnato. Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, e di preciso in base alle anticipazioni della settimana, sembrerebbe che la giovane Denise e il tronista Matteo si siano baciati. Successivamente però la conduttrice, sempre secondo quanto emerso dalle anticipazioni, sembrerebbe aver mostrato anche un filmato con protagonista sempre Denise insieme ad Armando. Proprio a causa di tale video la ragazza sarebbe finita al centro della polemica in quanto accusata di essere poco chiara. Ad un certo punto la giovane sembrerebbe aver abbandonato lo studio e Matteo pronto a rincorrerla sarebbe stato ‘frenato’ dalla conduttrice.

I gesti social di Denise Mingiano fanno discutere

Proprio il fatto che la conduttrice abbia bloccato il tronista non sembrerebbe essere piaciuto alla giovane corteggiatrice che poco dopo ha scelto i social come punto di sfogo. E a poco è servito cancellare poco dopo i commenti contro Armando e Maria. Commenti che sono poi stati resi noti grazie agli screenshot pubblicati da Il Vicolo delle News. Ma non solo, la ragazza sembrerebbe aver anche messo dei like a commenti sia contro Uomini e Donne sia contro la conduttrice. “Matteo è pilotato verso Federica si vede la preferita”, questo ad esempio il commento di un utente al quale la ragazza sembrerebbe aver messo mi piace.

Scambio di messaggi social tra la corteggiatrice e alcuni utenti

Sui social Denise si è resa anche protagonista di uno scambio di messaggi con alcuni utenti che non hanno perso l’occasione di rivolgerle delle accuse. Ad esempio ad un utente che le ha scritto “gatta morta” e che l’ha accusata di “fregare tutti con le lacrime” la corteggiatrice di Matteo ha così risposto “Infatti mi interessa così tanto quella lucina che ho già mandato a ca..re tutti”. Rispetto al fatto che Maria De Filippi abbia scelto di fermare Matteo la ragazza si è così espressa “Casualmente non viene mai fermato in altre situazioni”.