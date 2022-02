Belen senza freni su Stefano De Martino “Non è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo avevamo già capito da diversi giorni ma adesso sembra essere arrivata la conferma da parte della stessa Belen Rodriguez. Archiviata la storia d’amore con Antonino Spinalbese, il papà della piccola Luna Marì, nata la scorsa estate, Belen sembra sia tornata single. L’ufficializzazione di questa storia è arrivata soltanto nelle scorse settimane, quando si è iniziata a diffondere anche un’altra notizia, ovvero quella secondo la quale Belen stesse rivedendo Stefano De Martino. Si è parlato così di un ritorno di fiamma tra i due, visto che sono stati avvistati in diverse occasioni insieme. Adesso Belen ha deciso di uscire allo scoperto ed ha confessato tutto.

Belen Rodriguez dopo Antonino Spinalbese torna single ma non troppo

Archiviata definitivamente la sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, Belen adesso sembra che sia tornata a frequentare l’ex marito. Stiamo parlando di Stefano De Martino, con il quale c’è sempre stato questo tira e molla ormai da diversi anni. I due si starebbero di nuovo frequentando e la notizia è stata data proprio dalla stessa showgirl argentina. Belen ha rilasciato proprio in questi giorni una intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha parlato del suo debutto come conduttrice de Le iene al fianco di Teo Mammuccari.

La showgirl confessa di rivedere l’ex marito Stefano De Martino

Poi però, Belen ha anche parlato della sua vita privata ammettendo di essersi riavvicinata a Stefano.«Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità». Queste le parole di Belen che però ha sottolineato di vivere da sola con i suoi figli. Poi la showgirl ha ribadito ancora che i padri dei suoi figli sono comunque presenti nella vita dei bambini.«Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo», ha aggiunto ancora Belen parlando inevitabilmente del suo rapporto con Stefano con il quale è stato sin da subito amore.

La storia di Belen e Stefano

I due si sono innamorati all’interno della scuola di Amici e nel giro di pochi mesi è arrivato Santiago, il loro primo figlio. Poi sono arrivate le nozze e purtroppo poi la separazione. Dopo qualche anno, dopo la fine della storia tra Belen e Andrea Iannone, i due si sono riavvicinati ma poi separati subito dopo qualche mese. Sembrava che la storia fosse finita per sempre, ma così non è stato.