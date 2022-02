Elisabetta Gregoraci compie gli anni e Selvaggia Lucarelli dice di Briatore che non …

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci, la nota showgirl nella giornata di oggi, martedì 8 febbraio 2022 compie gli anni. Ebbene si, l’ex moglie di Flavio Briatore proprio oggi spegne ben 42 candeline e pare che stia festeggiando con le persone a lei più care, primo tra tutti il figlio Nathan Falco. Lo scorso anno, dopo la grande esperienza al Grande fratello vip, Elisabetta pare abbia festeggiato il suo compleanno in studio con i suoi ex compagni d’avventura e l’immancabile Alfonso Signorini che aveva anche fatto arrivare in studio una torta per omaggiare la showgirl. Ad ogni modo, anche quest’anno sembra che Elisabetta sia stata protagonista di un altro bellissimo gesto. Ma da parte di chi? E soprattutto di cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci oggi compie gli anni, 42 candeline per la showgirl

Elisabetta Gregoraci oggi compie gli anni e sembra che per omaggiarla, il Corriere le abbia voluto dedicare un’intera pagina del giornale proprio per farle gli auguri. Nello specifico, ci sarebbe una foto dell’ex gieffina dove sorride ed una bellissima dedica. “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022. Auguri Elisabetta!”.

Una pagina del giornate Corriere dedicata interamente alla showgirl per il suo compleanno

Qualcuno, al momento, misterioso sembra abbia acquistato questo spazio nel giornale per poter fare una dedica speciale ad Elisabetta. Non si sa chi sia stato, visto che Elisabetta ha tante persone che le vogliono bene. Proprio sui social e nello specifico su Twitter è stato lanciato un hashtag ovvero #HBDEliGreg39piu3, attraverso il quale da ieri sera, dopo la mezzanotte, in tanti sembra le stiano facendo gli auguri. Tornando però a questa speciale dedica, sembra che in molti abbiano ipotizzato possa essere stato Flavio Briatore il suo ex compagno.

Gesto inaspettato da parte di Flavio Briatore? Selvaggia Lucarelli ne è convinta

Molti ne sono proprio convinti che si possa trattare di lui, anche perché di certo non ha alcun problema a livello economico per poterlo fare. Tra coloro i quali sono convinti che possa trattarsi di Briatore ci sarebbe Selvaggia Lucarellli. Quest’ultima avrebbe pubblicato una fotografia di questa pagina del Corriere dedicata ad Elisabetta, con una scritta “Flavio non bada a spese“. Insomma, la nota opinionista sarebbe convinta del fatto che a fare questa bellissima sorpresa alla Gregoraci sia stato proprio lui Flavio. E’ da un po’ che si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due, anche se la stessa Elisabetta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo sembra abbia smentito questa notizia. E se si trattasse di un uomo misterioso?