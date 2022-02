Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria fa una gaffe su Mahmood e poi chiede scusa

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Mahmood e Blanco che sono i vincitori di questa ultima edizione del Festival di Sanremo 2022. Ebbene, sembra proprio che di Alessandro se ne sia parlato nel corso della puntata di Pomeriggio cinque, andata in onda ieri lunedì 7 febbraio. Sembra che in studio fosse presente Vladimir Luxuria che ad un certo punto ha fatto una gaffe proprio sul vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato Vladimir?

Pomeriggio 5, puntata dedicata al Festival di Sanremo

Nel corso della puntata di Pomeriggio cinque andata in onda ieri lunedì 7 febbraio 2022, dedicata interamente al Festival di Sanremo, pare che ad un certo punto si sia parlato inevitabilmente di Mahmood e Blanco. Presente in studio Vladimir Luxuria la quale ad un certo punto sembra aver fatto una gaffe proprio su Alessandro, sostenendo che quest’ultimo abbia fatto coming out.

La gaffe di Vladimir Luxuria su Mahmood

“Il segnale nuovo di Sanremo è stato che due uomini, uno etero e l’altro che ha fatto coming out, possono cantare insieme una bella canzone d’amore perchè è per tutti…”. Queste le parole di Vladimir che però non corrispondono alla realtà, visto che Mahmood non ha fatto coming out e dunque apertamente non ha mai detto di essere omosessuale. Molti telespettatori e fan di Mahmood hanno notato questa cosa e sui social hanno voluto parlarne. “Vladimir Luxuria ha appena detto che Mahmood è gay e ‘ha fatto coming out tempo fa’, ma quando scusate? Mah…”. Questo quanto scritto da un utente. Ad ogni modo, la stessa Barbara D’Urso sembra non aver ripreso la sua ospite, ma avrebbe ribadito altro come “Non avete presente Mahmood che bravo ragazzo che è…Molto educato…Sono ancora più felice che abbiano vinto loro…”.

Vladimir sui social si scusa con il vincitore di Sanremo

Sembra che subito dopo la puntata però, forse per quanto accaduto sui social, Vladimir si sarebbe resa conto di quanto accaduto e ha cercato di rimediare alla gaffe. Su Twitter ha voluto chiedere scusa al cantante dicendo di essersi sbagliata visto che Mahmood non ha mai fatto coming out.“Chiedo scusa per la gaffe che ho fatto oggi pomeriggio a Pomeriggio 5 sul coming out di Mahmood: in realta lui ha solo parlato di coming out ma non lo ho mai fatto…Mi sono confusa. Sorry…”. Questo il messaggio scritto da Vladimir.