GF Vip, Barù massacra Noemi che gli risponde e lo umilia

Negli ultimi giorni si parla sempre più spesso del Festival di Sanremo e nello specifico le canzoni appartenenti ai 25 big in gara stanno ottenendo ogni giorno sempre più successo. Oltre che in radio e in televisione le canzoni protagoniste di questa 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana sono arrivate anche all’interno della casa del Grande Fratello vip. E proprio nelle ultime ore a finire al centro della polemica per aver commentato un artista del Festival in modo piuttosto duro è stato Barù. Ma, quali sono state nello specifico le parole pronunciate dal nipote di Costantino della Gherardesca? Facciamo un po’ di chiarezza.

Barù al centro di una grossa polemica

Le canzoni protagoniste del Festival di Sanremo 2022 sono state 25 e davvero tutte stanno ottenendo un grande successo. I brani in questione sono arrivati anche all’interno della casa del Grande Fratello vip dove i concorrenti non hanno potuto vedere il Festival ma adesso hanno potuto conoscerne le canzoni protagoniste. Ad esprimere senza alcun timore il proprio parere sulla musica che ha caratterizzato questa 72esima edizione del Festival di Sanremo è stato Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, semplicemente conosciuto come un Barù ovvero il nipote di Costantino della Gherardesca e quindi discendente da quella che viene considerata una delle più nobili e antiche famiglie d’Italia. Le parole utilizzate dal gieffino hanno però acceso una grossa polemica e nello specifico a non essere piaciute sono state le parole espresse nei confronti di una delle cantanti in gara ovvero Noemi.

Barù contro Noemi: “Gli devono tagliare le corde vocali”

Barù ha prima commentato tutte le canzoni del Festival di Sanremo affermando “Mi volevo sparare una fucilata nei cog….0ni oggi. Mamma mia!”. Parole attraverso le quali ha lasciato ben intendere quanto non abbia apprezzato nemmeno una delle canzoni in gara. Ma le parole più dure sono state quelle espresse nei confronti di Noemi. L’artista si è esibita sul palco dell’Ariston con il brano ‘Ti amo non lo so dire’ classificandosi al quindicesimo posto. E proprio a proposito di Noemi ecco che Barù avrebbe dichiarato “Gli devono tagliare le corde vocali”. Parole molto forti a seguito delle quali uno degli inquilini avrebbe risposto “Non dire queste cose”.

Noemi risponde alle dure parole di Barù

A rispondere alle parole di Barù è stata la stessa Noemi nelle scorse ore. La cantante ha infatti scelto di aprire il box delle domande su Instagram e proprio un fan le avrebbe chiesto il suo pensiero sulle parole espresse dal gieffino. A questa domanda Noemi avrebbe così risposto “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?”.