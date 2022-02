Jovanotti, su Twitter al veleno contro una giornalista : “I titoli dei giornali sono un disastro” e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Ha divertito ed emozionato tutti sul palco del Teatro Ariston e negli ultimi giorni sono stati tanti a cercarlo per interviste e dichiarazioni. Stiamo parlando nello specifico di Jovanotti che nelle ultime ore però ha affidato ai social il suo sfogo per il titolo di un’intervista rilasciata a La Stampa. Ma esattamente, quali sono state le sue parole e perché tale polemica?

Lorenzo Cherubini grande protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo

Lorenzo Cherubini, conosciuto da tutti semplicemente come Jovanotti, è stato uno dei protagonisti assoluti di questo 72esimo Festival di Sanremo. L’artista è arrivato sul palco del Teatro Ariston in occasione della serata delle cover dando vita ad uno spettacolo davvero incredibile. Jovanotti si è prima esibito insieme a Gianni Morandi, e proprio questa grandiosa coppia è riuscita a vincere la serata delle cover. Successivamente è poi tornato sul palco per intrattenere il pubblico presente in sala e i telespettatori a casa con la sua splendida musica.

La polemica di Jovanotti sui social

Proprio in seguito alla partecipazione a Sanremo in tanti hanno cercato Jovanotti per interviste e dichiarazioni . E a riuscire ad intervistarlo è stata La Stampa. Il titolo dato all’intervista non è però piaciuto per nulla al celebre artista che sui social ha voluto commentare sostenendo di non aver mai pronunciato alcune delle parole riportate nel titolo in questione. Nello specifico Jovanotti ha condiviso su Twitter l’immagine della pagina di giornale e ha scritto “Oggi c’è una mia intervista su @LaStampa by @lakuzzo (non ho mai usato la parola “disastro” che è nel titolo, ma che ci volete fare, i titolisti dei giornali sono un disastro)”.

Jovanotti contro i titolisti : “Rovinano un’intervista”

Jovanotti ha poi proseguito il suo post di sfogo su Twitter rivolgendosi direttamente ai titolisti di articoli. “I titolisti che rovinano un’intervista (Con un titolo forviante rispetto al contenuto della pagina) in cui @la_kuzzo ed io oggi su @LaStampa abbiamo parlato di tante cose. Però è vero che sono grato a Mattarella. E non ho usato nemmeno l’espressione “noi maschi”, che non significa nulla per me, io a volte sono un “disastro”, ma lo sono in quanto io e non in quanto noi. Noi chi? Lorenzo? Tizio? Ciccio? Caio? Nerone? Braccio di Ferro? Machocamacho?”. In ultimo non sono mancate le parole di ringraziamento per la giornalista che ha realizzato l’intervista in questione. “Grazie @la_kuzzo è stata una bella chiacchierata. Oggi su @LaStampa”, queste le sue parole.