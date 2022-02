Gianni Morandi dietro le quinte di Sanremo rimprovera Irama: “Queste cose le devi sapere …”, il video diventa virale sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Questo Festival di Sanremo 2022 è stato soprannominato il Sanremo dei record proprio grazie agli eccellenti risultati ottenuti. Nonostante siano trascorsi diversi giorni da quando su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata del celebre concorso canoro ecco che comunque se ne continua a parlare ancora molto. Nello specifico nelle ultime ore si sta parlando di un video circolato sul web con protagonisti Gianni Morandi e Irama. Un video nel quale il noto cantante, considerato una dei più importanti artisti italiani, si rivolge al vincitore di Amici facendogli un rimprovero. Ma, per quale motivo?

Gianni Morandi e Irama grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2022

E’ andata in onda dal giorno 1 al giorno 5 febbraio 2022 su Rai 1 la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. A condurre ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, è stato Amadeus che è riuscito ad ottenere ascolti record. Molti gli artisti in gara che hanno ottenuto un grande successo e tra questi, oltre che i vincitori Mahmood e Blanco, anche Gianni Morandi e Irama. Il primo si è classificato al terzo posto mentre invece Irama al quarto posto. E proprio le loro canzoni sono entrate nel cuore di tutti, anche se molto diverse tra loro. Diversi sono i video circolati in rete relativi al dietro le quinte di Sanremo e uno di questi vedeva come protagonisti proprio i due artisti sopracitati. Nello specifico nel video in questione Morandi chiedeva scusa ad Irama per avergli rubato il posto sul podio. Parole alle quali il vincitore di Amici ha semplicemente risposto “Macché, macché”.

Morandi rimprovera Irama dietro le quinte di Sanremo

Un altro video, sempre del dietro le quinte di Sanremo, sta circolando online nelle ultime ore. Ancora una volta protagonisti Gianni Morandi e Irama ma questa volta in toni diversi. Morandi avrebbe nello specifico rivolto al giovane artista delle domande sulla canzone portata al Festival di Sanremo ma ecco che Irama non sembrerebbe essere riuscito a rispondere. Nello specifico Morandi avrebbe chiesto a Irama in che tonalità canta il suo brano ovvero ‘Ovunque sarai’. Una domanda alla quale però l’ex allievo e vincitore di Amici non sembrerebbe essere riuscito a rispondere.

Le parole di Morandi

Alla mancata risposta di Irama ecco che Gianni Morandi avrebbe subito replicato “Ma le devi sapere queste cose”. Il video in questione è diventato virale nelle scorse ore e sono stati tanti i fan di entrambi gli artisti che si sono molto divertiti.