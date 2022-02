Belen Rodriguez dura contro Selvaggia Lucarelli: “Le darei … “

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez è da sempre una delle protagoniste assolute del gossip. Dopo la fine della storia d’amore con il papà della piccola Luna Marì ovvero Antonio Spinalbese e il riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino, papà del piccolo Santiago, ecco che la celebre showgirl argentina è finita al centro dell’attenzione mediatica per le parole pronunciate nel corso della prima puntata de Le Iene. Ma esattamente, a chi erano rivolte le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Belen Rodriguez a Le Iene contro Selvaggia Lucarelli

Belen Rodriguez e Teo Mammuccari sono i conduttori della nuova edizione del celebre programma di Italia 1 ovvero Le Iene. Proprio nel corso della prima puntata de Le Iene la Rodriguez ha preso parte al gioco “Passaparolaccia” lasciandosi andare a particolari, e in alcuni casi anche duri, commenti rivolti ad alcuni personaggi dello spettacolo ma non solo. La Rodriguez ha anche commentato alcuni ex. Nello specifico piuttosto dure sono state le parole espresse nei confronti della celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle ovvero Selvaggia Lucarelli a proposito della quale ha dichiarato “Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sex appeal”. Queste di preciso le parole espresse da Belen che ha poi proseguito “Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry se le è fatte tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. la definisco come subdola”.

Nel corso del gioco sopracitato Belen ha poi continuato commentando altri personaggi noti, e nello specifico non sono mancati i commenti sulla cantante Emma Marrone. “La conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me”. Queste di preciso le parole con cui la Rodriguez ha iniziato il suo intervento su Emma. La showgirl ha poi proseguito affermando che entrambe sono molto famose ma lei pensa di essere più ricca e più sensuale. E ha poi concluso “Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle”.