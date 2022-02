Mahmood e Blanco nella bufera, rifiutano l’invito di Bruno Vespa a Porta a Porta e Dagospia …

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022 è stata vinta da Mahmood e Blanco, i quali hanno portato il brano intitolato Brividi che sta letteralmente spopolando in questi giorni. Ad ogni modo, subito dopo la vittoria al Festival, i due giovani sono ovviamente ricercatissimi e tante trasmissioni hanno chiesto la loro presenza. Ad ogni modo, i due cantanti nei giorni scorsi avrebbero detto di no ad un noto conduttore e giornalista italiano. Stiamo parlando di Bruno Vespa, il quale sembra avesse invitato i due vincitori del Festival di Sanremo 2022 ricevendo però un no come risposta. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sempre più richiesti

I vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono molto richiesti in questi giorni come prevedibile. Sono tante le trasmissioni ad aver richiesto la presenza di entrambi per una esibizione o anche solo un’intervista. A quanto pare però, i due avrebbero rifiutato qualche invito e questo non è piaciuto proprio a tutti. A lanciare un’indiscrezione al riguardo in questi giorni è stato proprio Dagospia, secondo cui i due vincitori del Festival di Sanremo avrebbero iniziato a “tirarsela”.

L’indiscrezione di Dagospia che fa tanto discutere

Nei giorni scorsi pare che avessero già rifiutato un’intervista in diretta per il programma di Alberto Matano. I due vincitori sarebbero stati avvistati all’aeroporto proprio da un’inviata di Rai Uno, Anna Maria Prina, che avrebbe cercato di avvicinarli ma i due sarebbero andati dritti per la loro strada senza darle alcuna importanza. E’ stato evidente il fatto che i due non volessero rilasciare alcuna intervista, ma i modi sono stati alquanto discutibili. Secondo Dagospia, ancora, i due cantanti avrebbero anche rifiutato la partecipazione ad altre trasmissioni come Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa.

I vincitori del Festival di Sanremo rifiutano l’invito di Bruno Vespa

Sembra che i vincitori abbiano rifiutato semplicemente dicendo di No senza dare delle spiegazioni. Sicuramente i due saranno carichi di impegni in questi giorni, ma è ovvio che in questi casi sono magari le modalità a far rimanere senza parole. Risulta ancora, secondo Dagospia, che lo scorso 6 febbraio i due avrebbero addirittura preso un aereo privato per volare dalla Liguria in Lombardia, per prendere parte ad una puntata di Che tempo che fa, di Fabio Fazio dopo aver preso parte a Domenica In in diretta dal teatro Ariston.