Avanti un altro pure di sera chiude e Mediaset sostiene che …

Avanti un altro è il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che in questi anni ha ottenuto un grandissimo successo in termini di ascolti. Dopo una pausa forzata per via della pandemia da Covid, il programma è tornato ma sembra che rispetto al passato sia cambiato qualcosa.

Purtroppo, soprattutto nell’ultimo periodo sembra proprio che il programma non abbia ottenuto lo stesso successo di prima e gli ascolti non sono stati gli stessi degli anni passati. A lanciare questa indiscrezione è stato DavideMaggio.it e TvBlog.it, i quali parlano di alti e bassi per quanto riguarda gli ascolti. “Ufficialmente non esiste una risposta, ma il motivo è legato ai bassi ascolti registrati fin qui. Domenica scorsa, per esempio, la trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy, è scivolata sotto il 12% di share, con soli 2.484.000 spettatori. Troppo pochi per garantire la sopravvivenza del game show, anche in considerazione dei numeri dei competitor diretti: L’Amica Geniale su Rai1 sopra il 20% di share, Che tempo che fa su Rai3 (con la storica intervista a Papa Francesco) addirittura al 25%”. Questo nello specifico ciò che si legge su TvBlog, parole che fanno ben capire come effettivamente qualcosa in questi anni sia cambiato.

Le indiscrezioni di Davide Maggio

Su DM invece si legge altro.“Quel che è certo è che le puntate previste non erano soltanto quattro (ovvero, quelle andate in onda sinora). Il programma, che ha faticato negli ascolti, avrebbe dovuto tenere compagnia al pubblico almeno sino a fine mese. A quanto apprendiamo, si prevede che le puntate già registrate possano essere proposte prossimamente (ma, per l’appunto, una data al momento non c’è)”.

Mediaset smentisce e diffonde un comunicato

Ad ogni modo, una volta diffuse queste indiscrezioni nelle scorse ore a parlare è stata proprio l’azienda Mediaset che ha deciso di diffondere un comunicato stampa, smentendo queste notizie e parlando addirittura di ottimi risultati di Avanti un altro, dando appuntamento anche alla prossima primavera.«Lo storico e amatissimo game-show continua a macinare brillanti risultati: ieri, mercoledì 9 febbraio, ha registrato 4.174.000 spettatori con il 21.16% di share, e ha ancora una volta confermato la leadership della propria fascia sul pubblico attivo con il 24.8% di share. Bonolis, talento puro e meraviglioso professionista, mette in scena ogni giorno, insieme al grande Luca Laurenti, un programma unico nel panorama della televisione italiana, perfetto per la programmazione di Canale 5. Ottimo riscontro anche per la declinazione serale di “Avanti un altro!”, che come già previsto dal palinsesto dopo i quattro appuntamenti della prima parte della stagione tornerà ad arricchire l’offerta dell’ammiraglia Mediaset con nuove puntate, nella prossima primavera». Questo quanto si legge nel comunicato.