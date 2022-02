Doc-Nelle tue mani, Platinette senza mezzi termini: “E’ un …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Doc- Nelle tue mani è una fiction di grande successo che vede come protagonista Luca Argentero e tanti altri attori di un certo calibro. La serie, giunta ormai alla seconda stagione, sembra abbia avuto un successo davvero strepitoso e non è di certo una novità il fatto che i telespettatori siano completamente impazziti. Adesso però è arrivata un’altra notizia che starebbe circolando in queste ore e che pare abbia dell’incredibile. Ebbene, dopo il grande successo ottenuto in Italia, adesso la fiction di Luca Argentero andrà oltre i confini del nostro paese. In che senso? Facciamo un pò di chiarezza.

Doc-Nelle tue mani, il grande successo della serie tv con Luca Argentero

Doc-Nelle tue mani è una serie televisiva che ha avuto un successo davvero strepitoso nel nostro paese in questi anni e su questo non c’è proprio alcun dubbio. Ad ogni modo, sembra che in questi giorni sia circolata una notizia che ha fatto tanto piacere agli attori e all’interno cast della serie tv di grande successo.

La serie tv sbarca in America e diventa internazionale

Sembra proprio che in America ben presto arriverà una serie televisiva che pare prenderà spunto da quella che ha come protagonista Luca Argentero. A parlarne è stato proprio in questi giorni Platinette, nella rubrica DiPiù che ha affrontato questo argomento ed ha anche commentato il successo della serie tv nella rubrica da lei tenuta su DiPiù. Pare che Platinette abbia parlato di Doc come di un “miracolo“, visto il successo ottenuto nonostante sia arrivata in un momento davvero molto particolare, proprio quando è scoppiata la pandemia da Covid-19.

Platinette definisce Doc-Nelle tue mani “un miracolo”, ecco il motivo del grande successo

Va anche sottolineato come non sia una serie proprio nuova, nel senso che già in passato erano state presentate delle serie tv girate nei corridoi di ospedale e dunque con lo stesso tema, ma il successo ottenuto da questa non ha eguali. Platinette ha dunque annunciato che ben presto in America verrà girata una serie proprio sulla scia di Doc-Nelle tue mani e che vedrebbe George Clooney vestire i panni del personaggio Andrea Fanti. Poi Platinette ha cercato di spiegare cosa ha potuto portare al grande successo questa serie televisiva, e il merito principale sembra sia andato a Luca Argentero che ha vestito i panni di Andrea Fanti.