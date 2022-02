Belve, Maria De Filippi dice di no a Francesca Fagnani che commenta “Mi ha detto no ed è stata una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, venerdì 18 febbraio 2022, è andata in onda la seconda edizione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Pare che nelle ore antecedenti l’inizio della puntata, sia scoppiata una vera e propria polemica. Ma cosa è accaduto?

Belve, scoppia la polemica per “colpa” di Elettra Lamborghini

Pare che fosse stata intervistata Elettra Lamborghini, ma di fatto questa intervista non è stata trasmessa e la notizia era già circolata nella giornata di ieri. Il motivo? Sembrerebbe che la cantante e ricca ereditiera abbia fatto delle richieste particolari attraverso i suoi legali, ovvero avrebbe chiesto che l’intervista venisse tagliata. Così la produzione ha deciso di non mandare proprio in onda l’intera intervista. Ad ogni modo, proprio nella giornata di ieri la conduttrice sembra abbia voluto rilasciare un’intervista e lo ha fatto a TvBlog.it. Ma cosa ha dichiarato?

Francesca Fagnani fa una confessione su Maria De Filippi “Mi ha detto di no”

Francesca Fagnani nel corso della giornata di ieri, ha rilasciato una lunga intervista, dove sembra che abbia parlato di tanti temi e fatto delle dichiarazioni che in qualche modo hanno anche sorpreso. Ad un certo punto, la conduttrice ha parlato di Maria De Filippi dicendo che in una circostanza ben precisa, ha ricevuto dalla moglie di Maurizio Costanzo un “No“.“L’anno scorso ho invitato Maria De Filippi, che mi ha detto no…Nella risposta che mi ha dato è stata una vera signora…”. Queste le parole della Fagnani, la quale ha aggiunto che Maria non è stata l’unica ad aver declinato il suo invito. Ci sarebbe anche Selvaggia Lucarelli tra le altre donne che hanno detto di no. Per quale motivo?

Anche Selvaggia Lucarelli ha declinato il suo invito, ma per quale motivo?

La giornalista, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a TvBlog.it sembra aver fatto una confessione proprio su Selvaggia Lucarelli. Sembrerebbe che quest’ultima abbia rifiutato di prendere parte al programma perché semplicemente preferisce guardarla da casa.“Mi ha detto di no anche Selvaggia Lucarelli, che mi ha spiegato che preferisce guardare il programma da casa…”. Queste ancora le sue parole. Anche l’ex Premier Giuseppe Conte effettivamente avrebbe detto di no e lo ha fatto attraverso Rocco Casalino.