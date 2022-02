Francesco Totti senza freni: “So che mi stimate però …”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti nella serata di ieri sabato 26 febbraio 2022 è stato ospite nello studio di C’è posta per te il programma condotto da Maria De Filippi. È stato uno dei super ospiti intervenuti proprio nel corso di questa puntata per regalare un sorriso ai genitori di Noemi. Quest’ultima infatti ha mandato a chiamare i suoi genitori nello studio di Maria De Filippi ed ha voluto fare loro un regalo bellissimo ovvero far incontrare Francesco Totti. Quest’ultimo pare che dopo aver ascoltato la storia piuttosto toccante di questa famiglia abbia fatto una confessione relativa alla sua gioventù che ha lasciato tutti un po’ senza parole. Ma di che cosa si tratta?

Francesco Totti ospite a C’è posta per te per regalare un sorriso ai genitori di Noemi

Ebbene, sembra proprio che Francesco Totti nella serata di sabato 26 febbraio 2022 sia stato protagonista della puntata di C’è posta per te. L’ex capitano della Roma è stato chiamato da Noemi per fare una sorpresa ai suoi genitori. Ad ogni modo, l’ex calciatore dopo aver ascoltato però la storia di questa famiglia si è lasciato andare all’ emozione ed ha voluto fare una confessione sulla sua gioventù.

La confessione di Totti sulla sua gioventù

“Volevo ringraziare perchè so che mi stimate sia come persona che come ex calciatore, però io dico che trovare genitori così non è semplice, e per Noemi è stata la cosa più importanti. Anche io quando ero giovane tante cose non le recepivo e ho fatto errori, ma poi andando avanti capisci che i valori della vita sono altri, e lei li ha capiti al momento giusto prendendo una scelta non semplice”. Queste le parole dell’ex capitano giallorosso, che di certo non è la prima volta che approda nello studio di C’è posta per te per fare una sorpresa. In questa occasione però Francesco è stato ancora più vicino emotivamente ai diretti interessati ed ha portato loro anche dei bellissimi regali.

I regali dell’ex capitano della Roma per Noemi e per i suoi genitori

“Io ho portato due orsacchiotti per te e Massimo, poi c’è un’altrettanta cosa e chiamerei i postini perchè v’ho portato un divano letto importante”. Queste le parole di Totti, che rivolgendosi alla mamma di Noemi le ha chiesto di non rendere pubblico il contenuto. Ma i regali non sono comunque finiti, perché al padre di Noemi, Totti ha regalato un abbonamento in tribuna per la Roma. In questo caso il signor Massimo non ha potuto trattenere la commozione e le lacrime di gioia.