Uomini e Donne, dopo il ritorno di Sossio e Ursula, lei viene massacrata e sui social scrive …

Una delle coppie più famose che si sono formate all’interno del trono over di Uomini e Donne è quella formata da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due proprio alcune puntate fa sono stati ospiti del programma e nelle ore successive sui social è scoppiata una vera e propria polemica che ha portato la stessa Ursula ad intervenire. L’ex dama del trono over si è scagliata contro alcuni followers accusandoli di essere cattivi, superficiali e molto altro. Ma tutto questo per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta ospiti di Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne da un po’ di tempo conoscerà sicuramente Ursula Bennardo e Sossio Aruta. I due si sono infatti conosciuti all’interno del noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dove hanno partecipato nella speranza di riuscire a trovare l’amore. Ed infatti proprio a Uomini e Donne Sossio e Ursula si sono innamorati e hanno deciso di lasciare il programma per vivere il loro amore lontani dalle telecamere. I due ad ottobre del 2019 sono diventati genitori della piccola Bianca e se durante il primo periodo tutto è andato bene ecco che alcuni mesi fa hanno attraversato un momento di profonda crisi oggi fortunatamente superata.

Le critiche a Ursula dopo la puntata di Uomini e Donne

Dopo la messa in onda della puntata in cui Ursula e Sossio sono stati ospiti di Uomini e Donne ecco che sui social l’ex dama è stata accusata di aver fatto qualche ritocco di troppo. Tali accuse non sono ovviamente piaciute alla fidanzata di Sossio Aruta che senza mezzi termini si è rivolta in maniera piuttosto dura a coloro che le hanno rivolto tali accuse. “Non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante…”, queste nello specifico le parole espresse da Ursula che ha poi proseguito “Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini!”..

Ursula Bennardo sui social contro chi le ha rivolto delle critiche: “E’ dentro che non siete belli…”

Ma non è finita qui, infatti Ursula ha poi continuato affermando “Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che non siete belli…”. L’ex dama del trono over si è poi rivolta ai suoi followers chiedendo loro un parere su quanto accaduto. “Buongiorno amiche…Va bene così?”, queste esattamente le sue parole alle quali in tanti hanno risposto dandole ragione e quindi di conseguenza condannando quanto detto dagli haters e affermando di essere dalla sua parte.