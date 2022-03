Blasi e Totti, lanciata la bomba: ” Ilary  non è disposta a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Più passano i giorni e più Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano al centro del gossip. Le notizie sulla presunta crisi nel loro matrimonio non tendono a placarsi, anzi al contrario tendono ad aumentare ogni giorno sempre di più. E proprio nuove indiscrezioni emerse nelle ultime ore stanno facendo tanto discutere. Nello specifico stiamo parlando delle parole riportate dal settimanale Di Più Tv e che sembrerebbero essere state pronunciate da una persona vicina all’ ex capitano della Roma.

Francesco Totti e Ilary Blasi sempre più al centro del gossip

Sono ormai diverse settimane che Francesco Totti e Ilary Blasi si trovano al centro del gossip a causa delle voci circolate in merito ad una presunta crisi nel loro matrimonio. Ad intervenire sulla questione era stato lo stesso Francesco Totti nei giorni scorsi pubblicando una serie di video sui social per smentire ogni voce e per invitare ad avere maggiore delicatezza per il bene della sua famiglia e soprattutto per i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel. Le parole pronunciate dall’ex capitano della Roma però non hanno convinto molto e nelle ultime ore ad intervenire sulla questione è stato il settimanale Di Più TV che ha reso note le parole espresse da una persona vicina all’ex calciatore. “Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno”, sarebbero state queste nello specifico le parole espresse da questa persona.

La confessione di una persona vicina a Totti

Le voci sulla presunta storia tra Francesco Totti e una giovane di nome Noemi sembrerebbero farsi sempre più insistenti. E proprio a proposito di tale presunta storia la fonte vicina a Totti, stando a quanto riportato da Di Più Tv, avrebbe rivelato “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”. Mentre invece in riferimento ai video pubblicati nei giorni scorsi dall’ex capitano della Roma questa persona a lui vicina sembrerebbe aver affermato “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”. Secondo qualche altro invece tale crisi potrebbe portarli ad essere più uniti di prima.

Ilary Blasi pronta a tornare in TV con L’isola dei famosi

Nel frattempo Ilary Blasi, che non è mai intervenuta direttamente sulla questione se non pubblicando alcune fotografie, si prepara a tornare in televisione con L’Isola dei Famosi. Tale reality show infatti prenderà il posto del Grande Fratello Vip la cui finale è prevista per il prossimo 14 marzo.