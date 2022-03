Adriana Volpe al veleno contro Sonia Bruganelli: “nel caso in cui …”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in questi mesi hanno condiviso una esperienza, ovvero sono state insieme le opinioniste del Grande fratello vip 6. All’inizio di questo percorso le due hanno avuto diversi diverbi che sono continuati poi nel corso di questi mesi. Le due se ne sono dette di ogni, non soltanto in studio ma anche fuori e soprattutto sui social network. Ebbene, adesso che sta per concludersi il reality, sembra che tra di loro sia tornato ad esserci un pò di astio, dopo la tregua passeggera delle ultime settimane.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste vicine ancora per poco?

Nel corso dell’ultima puntata del GF vip 6, sembra che le due abbiano dimostrato di pensarla in modo diverso ancora una volta. Recentemente la Bruganelli ha assicurato che questa sarà l’ultima volta che la vedremo come opinionista del reality, mentre la Volpe ha confermato la sua presenza molto probabilmente per il prossimo anno. La Volpe sembra aver detto la sua proprio sulla decisione della Bruganelli.

Ancora liti tra le due o pace fatta?

Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Casa Chi, sembra che la Volpe abbia riferito “E’ tutto da vedere“, riguardo ovviamente il fatto che Sonia abbia categoricamente escluso la possibilità di rivederla al Gf Vip. Secondo la Volpe, la moglie di Paolo Bonolis potrebbe anche essere che in qualche modo sta spianando la strada invece, lasciando una possibilità ad una probabile proposta per la prossima edizione del reality.

La Volpe su Sonia e la possibilità di rivederla al Gf vip come opinionista il prossimo anno

“Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’. Quindi sai è tutto da vedere no? Mette la mani avanti, così in caso dovesse esserci un cambio di poltrone lei può dire ‘io sono andata via, non mi hanno sostituito con qualcun altro”. Queste le parole di Adriana Volpe la quale non sa ancora se effettivamente lei vorrà continuare o meno questa esperienza. “Non si può dire nulla”, ha aggiunto la Volpe che a sorpresa però ha confessato che al suo fianco le piacerebbe comunque avere la Bruganelli. “La adoro nella sua crudeltà e nel suo cinismo”, ha dichiarato la Volpe facendo intendere che il loro rapporto in qualche modo sembra essere migliorato.