Detto Fatto, Bianca Guaccero diretta con Milly Carlucci: “Io ho già detto …” e la Carlucci: “E’ facile …”

Andrà in onda nella serata di oggi, venerdì 4 marzo 2022, una nuova e imperdibile puntata de Il cantante mascherato ovvero la trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci che la scorsa settimana non è andata in onda per la questione relativa alla guerra in Ucraina. Proprio nella giornata di ieri la conduttrice ha rivelato tante importanti anticipazioni a Detto Fatto ovvero il programma condotto da Bianca Guaccero all’interno del quale è stata ospite. Ma quali sono state le sue parole?

Milly Carlucci ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto

Nel pomeriggio di ieri è andata in onda su Rai 2 una nuova puntata di Detto Fatto e tra gli ospiti della puntata in questione vi è stata anche la conduttrice Milly Carlucci. La conduttrice non ha perso l’occasione per rivelare alcune importanti anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda proprio nella serata di oggi. Ad un certo punto proprio Bianca Guaccero ha poi rivolto una sfida alla Carlucci. Una sfida legata al fatto che in molti sono convinti che in realtà sotto la maschera Medusa vi sia proprio la presentatrice di Detto Fatto.

Le parole di Bianca Guaccero e la risposta di Milly Carlucci

“Io ho già detto che non posso essere la Medusa perché ogni venerdì sono qui, come faccio? Comunque mi candido per l’anno prossimo” queste nello specifico le parole espresse da Bianca Guaccero alle quali la Carlucci ha risposto “Che volete delle risposte così? È facile finisce il gioco non posso ne confermare ne smentire.”

Le anticipazioni di Milly Carlucci sulla maschera Sole e Luna

L’intervista rilasciata da Milly Carlucci a Detto Fatto è poi proseguita con delle rivelazioni su chi si nasconde sotto la maschera Sole Luna. La presentatrice de Il cantante mascherato avrebbe rivelato che oltre ad aprirsi in maniera diversa la puntata in questione vedrà anche uno spareggio tra la maschera Drago e la maschera Pinguino. Ma non solo, vi saranno anche tante sfide e tanti duetti. A tal proposito Milly Carlucci ha rivelato “Noi metteremo un re delle imitazioni come Massimo Lopez accanto a Cristiano Malgioglio verranno intervistati da noi e voi l’ardua sentenza giudicherete chi è l’autentico e chi è il fasullo. O è Malgioglio o qualcuno che lo sa imitare molto bene.” Proprio tale rivelazione ha fatto nascere dei dubbi. Infatti sono molti coloro che fin dall’inizio del programma hanno supposto che è sotto la maschera Sole Luna vi fosse proprio Cristiano Malgioglio ma adesso, dopo le parole pronunciate dalla conduttrice, in tanti sembrerebbero aver iniziato a pensare che sotto tale maschera potrebbe anche esserci un imitatore. Per scoprire la verità bisognerà semplicemente attendere il momento in cui il mistero verrà svelato.