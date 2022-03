Alberto Matano posta sui social una foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è uno dei conduttori Rai più amati e seguiti. Un uomo di grande cultura dotato anche di particolare simpatia e sensibilità che nelle scorse ore ha condiviso sui social alcune immagini relative ad alcuni importanti momenti di vita privata. Immagini che hanno tanto colpito i followers.

Alberto Matano condivide con i fan dolci immagini di vita quotidiana

Alberto Matano, presentatore de La Vita in Diretta, ha festeggiato nelle scorse ore il compleanno del suo papà che ha spento ben 80 candeline. Un momento quindi molto importante non soltanto per il conduttore ma per tutta la sua famiglia. Un momento che Matano ha voluto condividere con tutte le persone che lo seguono con affetto e costanza da molto tempo. “Sei il mio cuore. Auguri papà”, queste nello specifico le parole scritte da Matano che ha poi condiviso tre diverse fotografie dell’evento. Nelle fotografie in questione si trovava in compagnia delle persone più importanti della sua vita e quindi il festeggiato e poi ancora la madre, il fratello Vincenzo e la sorella Luisa.

Tanti like sui social per le foto di famiglia

In pochissimo tempo le fotografie postate da Alberto Matano, nelle quali si mostra felice e sorridente in compagnia della sua famiglia, hanno ottenuto un grandissimo successo. Migliaia sono stati infatti I like lasciati dai followers e tanti i commenti di amici noti nel mondo dello spettacolo come ad esempio Sandra Milo, Mara Venier, Salvo Sottile e tanti altri. Non è la prima volta, negli ultimi giorni, in cui Matano si sbilancia un po’ di più sulla sua vita privata. Infatti di recente il noto conduttore ha fatto alcune importanti rivelazioni sulla sua vita raccontando di avere un compagno senza però svelarne d’identità. Il presentatore de La vita in diretta ha poi rivelato l’idea di voler convolare con lui a nozze. “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”, queste esattamente le sue parole.

Il grande successo de La vita in diretta

Sono già 3 anni che su Rai1 Alberto Matano si trova alla conduzione de La vita in diretta. Ogni puntata si rivela essere sempre un grande successo ma nonostante ciò sembrerebbe che tra alcune delle donne ospiti del programma vi siano alcuni problemi. Stiamo nello specifico parlando di Stefania Orlando, Alba Parietti e Nunzia De Girolamo le quali, secondo quanto rivelato da Oggi, sembrerebbero avere l’intenzione di prendere il posto della Bruzzone nella parte del programma che viene dedicata all’attualità politica ma anche alla cronaca nera.