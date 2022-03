Alfonso Signorini, una ex dice di lui “Gay per esigenze di copione”, la risposta del conduttore è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini è il conduttore del Grande fratello vip, ma prima di tutto è il direttore del giornale Chi. In tutti questi anni è entrato a far parte del mondo dello spettacolo e della televisione e sembra che ne abbia fatto di strada, passando da ospite e opinionista a conduttore. Soltanto in rare occasioni, però, Alfonso ha parlato della sua vita privata. Recentemente, ecco che il direttore di Chi, ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando della sua vita privata e pare che abbia colto l’occasione per fare una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico, sembra che il conduttore del Gf vip abbia lanciato una frecciatina ad una sua ex. Ma di cosa si tratta?

Alfonso Signorini, il grande successo del direttore di Chi

In genere Alfonso è solito parlare della vita privata degli altri e quasi mai della sua. Essendo il direttore di un giornale, in tutti questi anni Alfonso si è occupato di gossip e raramente ha parlato della sua vita privata. Proprio per questo motivo, su di lui non sembra ci siano poi chissà quali informazioni. Ebbene, sembra che il noto conduttore e giornalista, ultimamente si sia concesso un’intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera. Inevitabilmente ha parlato del programma che conduce così come dei vari concorrenti e pare che abbia anche risposto ad alcune domande relative al suo privato.

Alfonso rilascia un’intervista e parla del suo privato

Nello specifico, sembra aver rilasciato delle dichiarazioni su una sua ex, la quale un po’ di tempo fa pare avesse rilasciato delle dichiarazioni su di lui e sul loro rapporto. Ad un certo punto dell’intervista, il giornalista avrebbe chiesto ad Alfonso “Una sua ex è convinta che lei abbia dichiarato di essere gay per ‘esigenze di copione’. Insomma per convenienza”.

Il conduttore del Gf vip conferma la sua omosessualità e lancia una frecciatina alla sua ex

A quel punto, Alfonso, con la sua schiettezza e sincerità, sembra aver risposto confessando di essere davvero omosessuale e lanciando nel contempo una frecciatina alla sua ex.”Avevamo rapporti che sono rimasti epici, e non si è rassegnata alla mia scelta, mi spiace per lei. Capisco che possa essere una sconfitta dopo tante mirabilia, ma è andata così: io sono profondamente omosessuale“. Queste le dichiarazioni di Alfonso, che non hanno lasciato alcun dubbio sulla questione.