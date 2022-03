Maurizio Costanzo diretto sugli opinionisti al Grande Fratello Vip: “Al contrario di tante donne …”

0 SHARES Condividi Tweet

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine, la finale è infatti prevista per domani 14 marzo 2022, ma nonostante ciò si è già iniziato a parlare delle novità che potrebbero interessare la prossima edizione. Nello specifico ad esprimersi su un possibile ritorno tra gli opinionisti è stato Maurizio Costanzo. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dal celebre giornalista?

Grande ritorno di un noto opinionista nella prossima edizione di GF Vip?

Come in molti già sapranno il noto giornalista e conduttore televisivo italiano Maurizio Costanzo è solito tenere su Nuovo una rubrica attraverso la quale riesce a mantenere un diretto contatto con i suoi lettori e sostenitori. Proprio sull’ultimo numero del noto magazine, e di preciso all’interno della rubrica tenuta da Costanzo, è stata condivisa la lettera di una scrittrice che avrebbe chiesto al giornalista di esprimere il suo personale pensiero sulla possibilità che nel corso della prossima edizione del Grande Fratello a tornare a ricoprire il suo ruolo di opinionista possa essere proprio Pupo. Una supposizione alla quale Costanzo avrebbe risposto “Era equilibrato e poi, al contrario di tante donne, i maschi sono meno velenosi nelle loro esternazioni” precisando poi “Io penso che Pupo, in effetti, possa fare bene…”.

Chi prenderà il posto di Sonia Bruganelli al GF Vip?

Le attuali opinioniste del GF Vip sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che in diverse occasioni hanno dimostrato di non andare per nulla d’accordo. E se da una parte la Volpe sembrerebbe essere disposta a tornare al suo posto di opinionista anche nel corso della prossima edizione del Grande Fratello ecco che invece la Bruganelli ha già dichiarato che non ci sarà. Quello che in molti si domandano è quindi chi sarà a prendere il suo posto? La lettrice di Nuovo che ha scritto la lettera sopracitata ha poi fatto riferimento al fatto che la Volpe avrebbe dichiarato in alcune occasioni di avere il desiderio di avere al suo fianco due colleghe ovvero Stefania Orlando e Antonella Elia.

Il pensiero di Costanzo su Stefania Orlando ed Antonella Elia

Ed ecco che a proposito di Stefania Orlando il celebre giornalista e marito di Maria De Filippi si sarebbe così espresso “Stefania Orlando ha già partecipato al reality e mi sembra una donna equilibrata…”. Mentre invece a proposito di Antonella Elia avrebbe dichiarato “E’ esperta in questo ruolo”. Antonella Elia ha infatti già esperienza come opinionista del Grande Fratello.