Arisa posta una foto e il web resta sconvolto perchè …

Sta lasciando senza parole moltissime persone la trasformazione fisica della celebre cantante italiana Rosalba Pippa conosciuta da tutti con lo pseudonimo Arisa. L’artista infatti ha condiviso sui social delle particolari fotografie in cui si mostra in forma come mai fino ad oggi, tanto da aver lasciato tutti senza parole e aver suscitato la curiosità di moltissimi followers che non hanno perso l’occasione di chiederle delle informazioni su questa sua trasformazione.

Le foto social di Arisa lasciano tutti senza parole

Tutti hanno conosciuto ed imparato ad apprezzare in questi anni Arisa per la sua particolare voce ma anche per il modo buffo e simpatico in cui si è sempre presentata ai suoi fan. Al momento del suo esordio in tv ad esempio indossava dei grandi e tondi occhiali neri e nel corso degli anni ha abituato il suo pubblico a continue trasformazioni. L’ultima però ha lasciato senza fiato davvero molte persone tanto che nelle ultime ore se ne sta parlando molto. L’artista, nello specifico, si trova al momento a Pechino per motivi di lavoro e non sembrerebbe pubblicare molti post sui social. Nelle scorse ore però ha condiviso delle fotografie in cui si mostra intenta a fare la spesa al supermercato. Ma ciò che ha catturato l’attenzione dei followers è stata la sua forma fisica davvero smagliante.

La trasformazione fisica di Arisa lascia tutti senza fiato

Nelle fotografie in questione la celebre cantante appare davvero molto magra ed indossa un tubino nero, grigio e bianco davvero molto attillato e grazie al quale riesce a rendere ancora più evidente il suo dimagrimento e la sua splendida forma fisica. Il tutto accompagnato da un paio di scarpe con tacco alto in grado di rendere il look ancora più elegante e raffinato.

La reazione dei followers

Molti sono stati i followers della celebre artista rimasti davvero colpiti e che per tale motivo non hanno perso l’occasione per complimentarsi con la donna e allo stesso tempo chiedere come abbia fatto a dimagrire così tanto. Ad esempio vi è stato chi ha scritto “Quanto sei magra” mentre invece qualche altro ha commentato “Una trasformazione incredibile“. E ancora “Ma sei tu“. Oltre a commenti di affetto e stima ecco che vi è stato anche chi ha commentato negativamente cercando di evidenziare la trasformazione a cui l’artista si è sottoposta in questi anni di carriera. “Prima era grassa con occhiali e cantava Sincerità parlando in modo stranissimo… in modo curioso apportando interesse e facendo parlare di sé. Adesso tutta figa”, questo ad esempio un commento scritto da un utente.