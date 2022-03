Verissimo, Miriana Trevisan durissima: “Non voglio …” e la Toffanin prima resta senza parole e poi commenta: “ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Diverse sono state le storie d’amore nate quest’anno al GF Vip che hanno appassionato i telespettatori, e tra queste anche quella che ha visto protagonisti Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due sembravano davvero molto innamorati e per tale motivo i fan hanno sempre immaginato la coppia insieme anche fuori dalla casa del GF Vip. Così però non è stato e proprio nel corso della giornata di ieri Miriana è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo e nel corso dell’intervista ha raccontato tutta la verità su quanto accaduto con Biagio lontani dalle telecamere.

A Verissimo la verità di Miriana Trevisan su Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan ha da poco lasciato la casa del Grande Fratello Vip e proprio nella giornata di ieri, domenica 13 marzo 2022, è andata in onda su Canale 5 una sua intervista a Verissimo. La conduttrice ha chiesto all’ex gieffina delle informazioni sulla sua storia d’amore con Biagio ma ecco che la risposta della Trevisan ha lasciato un po’ tutti sorpresi. Miriana ha infatti rivelato di essersi lasciata con Biagio e di non volerne più sapere niente. “Faccio una premessa, questa è l’ultima volta che parlo di Biagio. Non mi pento di nulla: mi ha fatto sorridere nella Casa, sono stata bene con lui. Non lo conoscevo affatto, ci sono stati molti avvertimenti, ma a me non interessava. Lui mi disse che dopo avermi conosciuta aveva cambiato idea su di me. Con lui mi divertivo e mi sono lasciata andare, era un’attrazione mentale non fisica”, queste le sue parole.

Il racconto di Miriana Trevisan

La Trevisan ha poi proseguito rivelando di aver percepito in Biagio una particolare freddezza nel momento in cui è rientrato nella casa del GF Vip dopo la sua eliminazione. E ha poi proseguito il racconto di quanto accaduto rivelando di aver cercato Biagio fin dal momento in cui, in seguito alla sua eliminazione, ha fatto ingresso all’interno dello studio del GF Vip. Proprio in quell’occasione ha dichiarato di averlo voluto ringraziare per tutto quello che aveva fatto per lei ma, anche in quella circostanza Miriana ha precisato di aver sentito il giovane un po’ distaccato. Dopo la trasmissione, stando a quanto raccontato dall’ex gieffina, lo stesso Biagio le avrebbe consigliato di trascorrere del tempo con il figlio e con la famiglia e così è successo fino al giorno dopo quando la Trevisan ha avuto modo di vedere Biagio a Pomeriggio 5 parlare della loro storia. La donna ha poi proseguito il suo racconto a Verissimo dichiarando “Mi dicono che a Pomeriggio 5 lui ha detto che ci è rimasto male per non avermi sentito. Dopo un’ora lo sento ed è molto freddo, io volevo raccontargli tutto quello che mi era successo ma… Lui mi dice: “Non mi dici che vai a Milano?”. Io: “Volevo dirtelo ora”. Lui: “Va bene va bene, vado a lavorare”. Poi mette giù. Il giorno dopo lo vedo a Mattino 5 e dice le cose che sapete tutti”.

Le belle parole sull’ex marito Pago

Miriana ha quindi concluso il suo racconto su Biagio affermando di non voler più stare insieme a lui. “Per me, questa storia finisce qui. Non voglio avere un uomo così vicino a me e a mio figlio. Un voltafaccia. Permettete che io voglio stare prima con la mia famiglia e poi chiamarlo con calma?” ha dichiarato la Trevisan precisando inoltre di sentirsi tradita da Biagio per quanto successo. A quel punto la Toffanin ha commenttao dandole ragione: “Ma scherzi?” Nei confronti dell’ex marito Pago ha invece espresso delle bellissime parole. Nello specifico ha rivelato di volergli bene come se ne vuole ad un fratello e ha rivelato che per lei rappresenta un vero e proprio punto di riferimento.