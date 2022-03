Milly Carlucci, Massimo Lopez lascia senza parole Milly Carlucci: “Non sono SoleLuna perciò..”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Il Cantante mascherato. Così come si era anticipato nei giorni scorsi, sembra che nel corso della puntata ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Max Giusti, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Ma per quale motivo? Cosa è realmente accaduto? Pare che i tre si siano confrontati per capire chi realmente si nasconde sotto la maschera di SoleLuna. Massimo Lopez ad un certo punto avrebbe detto qualcosa che ha lasciato senza parole la stessa Milly Carlucci. Cerchiamo di fare maggiore chiarezza su quanto accaduto.

Il cantante mascherato, scontro tra Max Giusti, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopex

Nel corso della serata di ieri, è andata in onda una nuova puntata del programma Il Cantante mascherato. Ebbene, sembra che nel corso della puntata ci sia stato uno scontro piuttosto acceso tra Massimo Giusti, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Il tutto per tentare di scoprire chi ci fosse dietro la maschera di SoleLuna. Ad un certo punto, Milly Carlucci avrebbe chiesto a Massimo Lopez se avesse voglia di rimanere e godersi lo spettacolo. Ma è stato a quel punto che Lopez avrebbe detto di “Si”.

Mistero sull’identità della maschera SoleLuna

C’è grande mistero sull’identità della maschera di SoleLuna. Inizialmente si pensava che sotto la maschera potesse esserci Cristiano Malgioglio, poi si è parlato di Max Giusti, ma anche di Nicola Savino. Ebbene, sembra che ad un certo punto della serata, sia stata Milly Carlucci a chiedere il confronto tra Max Giusti e Cristiano Malgioglio. Entrambi sembra abbiano confessato di non voler rimanere per guardare lo spettacolo e questo ha fatto si che si pensasse che uno dei due potesse essere sotto la maschera.

Max Lopez risponde a sorpresa alla domanda di Milly e lascia tutti senza parole

A togliere questi dubbi però, è arrivato Massimo Lopez, il quale alla domanda di Milly se volesse rimanere, sembra abbia risposto di si. “Ti voglio vedere seduto in prima fila allora” , avrebbe detto allora la conduttrice. Chi si nasconde quindi dietro la maschera di SoleLuna? Ad oggi in molti sono ancora convinti che dietro questa maschera possa esserci Cristiano Malgioglio o Max Giusti.