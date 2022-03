La Pupa e il Secchione Show, Andrea Pucci al veleno su Barbara D’Urso: “Avete rovinato un programma …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Ha avuto inizio lo scorso martedì 15 marzo 2022 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show con alla guida la celebre conduttrice italiana Barbara D’Urso. Ed ecco che proprio nelle scorse ore ad esprimersi sulla nuova edizione di questo programma, anche se in modo indiretto, è stato Andrea Pucci attraverso la ricondivisione sui social di commenti scritti da alcuni utenti. Ma esattamente, di quali commenti stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Barbara D’Urso alla guida de La Pupa e il Secchione Show non convince Pucci?

Se a condurre La Pupa e il Secchione Show nel 2021 è stato il noto comico Andrea Pucci ecco che per questa nuova edizione del 2022 a prendere il suo posto è stata la celebre conduttrice italiana Barbara D’Urso. Questa nuova edizione però oltre che il cambio di conduttore ha portato con se anche una serie di novità delle quali si è tanto parlato e che a quanto sembra non tutti sembrerebbero aver gradito. Tra questi anche colui che è stato il conduttore dell’edizione 2021 ovvero Andrea Pucci. Il comico infatti sembrerebbe aver condiviso sui social, e di preciso su Instagram, delle storie di cui si sta molto parlando e soprattutto che stanno facendo parecchio riflettere.

I post social di Andrea Pucci fanno nascere i dubbi

Andrea Pucci, come affermato in precedenza, sembrerebbe aver condiviso una serie di Instagram stories che stanno facendo molto discutere. Il comico infatti avrebbe condiviso il post di un utente contenente tali parole “Cortesemente torna su Italia 1 e caccia via tutti, perché è tutto uno schi*o” ma non solo. Avrebbe anche condiviso un altro post scritto da un altro utente contenente queste parole rivolte alla D’Urso “Hai rovinato un programma”.

La reazione del web

Tanti sono stati quindi i post condivisi da alcuni utenti e ripostati da Pucci sul proprio profilo. Messaggi contenenti parole importanti come ad esempio “Avete rovinato un programma” oppure “Pucci dove sei”. Non tutti però sembrerebbero aver gradito tale mossa social del noto comico. Un utente avrebbe infatti dichiarato “I giornalisti si lamentano di Barbara D’Urso che retwitta ‘boccata d’ossigeno dopo 6 mesi di Signorini’. Credo siano distratti e si siano lasciati sfuggire altro… #LaPupaeilSecchioneShow’”. Nonostante la polemica, alla quale comunque al momento la D’Urso non sembrerebbe aver risposto, gli ascolti ottenuti in seguito alla messa in onda della prima puntata sono stati ottimi. La D’Urso è infatti riuscita ad ottenere uno share del 12,63% mentre invece lo stesso Pucci lo scorso anno, con la prima puntata, è riuscito ad ottenere una media del 9.6% di share.