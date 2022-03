Amici, Daniele Silvestri replica a LDA e Calma ma il web lo attacca

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto discutendo nelle ultime ore di quanto accaduto ad Amici di Maria De Filippi e nello specifico si sta tanto parlando delle parole espresse da LDA e Calma nei confronti di Daniele Silvestri, e più esattamente, nei confronti del suo brano ‘La Paranza’. Lo stesso artista tramite social ha risposto alle parole espresse dai due giovani cantanti del talent show di Canale 5, ma a molti proprio le sue parole sono sembrate una chiara frecciata rivolta ai due allievi della scuola.

Le parole di LDA e Calma sul brano ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto all’interno del noto talent show di Canale 5 ovvero Amici. Nello specifico a LDA e Calma sembrerebbe essere stato chiesto di cantare, nel corso della prossima puntata del serale, il noto brano di Daniele Silvestri intitolato ‘La Paranza’. I due giovani artisti non si sono solamente lamentati ma sembrerebbero essere arrivati al punto di utilizzare delle parole poco carine nei confronti del brano in questione. E’ stato proprio in seguito alle loro parole che i due giovani artisti sono stati duramente rimproverati dall’insegnante Rudy Zerbi. Nello specifico proprio LDA, noto anche per essere il figlio di Gigi D’Alessio, sembrerebbe aver detto che per cantare tale brano si sarebbero potuti vestire anche da papere. E ha poi proseguito affermando che tale brano è poco adatto alla sua voce. Inoltre mentre Calma si è espresso affermando che ‘La Paranza’ è un brano molto conosciuto e ricordato e quindi proprio deve far riflettere ecco che LDA si è espresso affermando “Pure il Pulcino Pio ha avuto successo. So che Rudy mi farà il ca…tone, ma che me lo faccia. Gli dirò che questa roba non la canto perché è ridicola per me”.

La replica di Daniele Silvestri

In un primo momento a reagire duramente alle loro parole è stato l’insegnante Rudy Zerbi che senza mezzi termini si è rivolto ai due giovani allievi accusandoli di essere ignoranti e di non conoscere il senso di tale brano. Ma non solo, anche Gigi D’Alessio è intervenuto pubblicamente per dare ragione a Zerbi e quindi per rimproverare il figlio. Nelle scorse ore ad intervenire direttamente sulla questione è stato proprio Daniele Silvestri il quale ha semplicemente commentato affermando “Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio”.

La risposta del web

Molti sono coloro che hanno commentato la scelta di Daniele Silvestri di rispondere ai due giovani artisti. E nello specifico alcuni hanno commentato positivamente e altri invece in maniera negativa. “Perché abbassarsi a livello di ragazzi di 20 anni?” , questo ad esempio il commento di un utente che ha poi proseguito “Sai che la tua canzone ha un forte significato e lo sanno in molti, allora perché sto tweet frecciatina?”.