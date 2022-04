Il Cantante Mascherato, clima teso tra Facchinetti e Balivo e poi lei dice: “Menomale che non ci vediamo più da stasera”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda nella serata di ieri, venerdì 1 aprile 2022, la finalissima de Il Cantante Mascherato ovvero il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una puntata molto particolare nel corso della quale sono state finalmente svelate tutte le maschere e durante la quale i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un particolare botta e risposta tra due dei giurati in studio ovvero Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Battibecco tra Francesco Facchinetti e Caterina Balivo alla finale de Il Cantante Mascherato

La puntata finale de Il Cantante Mascherato è stata ricca di momenti divertenti ma anche di momenti di apprensione. I giurati infatti hanno fatto il possibile per scoprire chi si nascondeva sotto ogni maschera e proprio nel tentativo di scoprire chi si nascondesse sotto il Pulcino ecco che i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un battibecco tra Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Nello specifico Facchinetti nell’esprimere il suo pensiero ha colto l’occasione per punzecchiare la collega. “Io mi gioco tutto, bisogna avere il coraggio delle proprio opinioni non come la Balivo che segue Instagram. ‘Instagram mi ha detto e io lo faccio’. A questo gioco io non ci sto”, queste le parole di Facchinetti alle quali la Balivo ha risposto “Io invece ci sto scusa! Francesco menomale che non ci vediamo più da stasera”.

Il commento di Flavio Insinna: “Io sto qui e li guardo”

In realtà prima della finale vi era stata un’altra occasione in cui Facchinetti e la Balivo si erano resi protagonisti di un battibecco. Proprio Facchinetti aveva nello specifico fatto una battuta alla Balivo tirando in ballo la conduttrice Bianca Guaccero che ha preso il suo posto a Detto Fatto. In quell’occasione Insinna, anche lui presente in giuria, aveva così commentato “Io sto qui e li guardo.”

Il passo avanti di Francesco Facchinetti nei confronti di Caterina Balivo

La puntata della finale de Il Cantante Mascherato si è poi conclusa con un passo avanti di Facchinetti nei confronti di Caterina Balivo. Nello specifico nel momento in cui i giurati si sono trovati a dover scegliere se salvare la maschera Lumaca oppure la maschera Pulcino ecco che la Balivo ha deciso di salvare proprio il Pulcino. A questo punto Facchinetti ha dichiarato “Seguo la mia amica Caterina Balivo ed anche io salvo il Pulcino”.