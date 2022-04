Tv Talk, Barbara D’Urso diretta, sulla valanga di critiche che ha ricevuto dice: “Io non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da alcune settimane ha avuto inizio su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta dall’amatissima Barbara D’Urso. L’edizione in questione è molto commentata, e se da una parte sono molti coloro che hanno espresso parere positivo ecco che allo stesso tempo alcuni si sono espressi utilizzando parole meno carine. E’ questo il caso di Andrea Pucci e Sonia Bruganelli ai quali la D’Urso ha risposto di recente nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Talk.

Polemiche per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show sta attirando a se parecchie polemiche ma anche tanti consensi. Nello specifico sono molti coloro che hanno notato una certa somiglianza della trasmissione con altri programmi condotti in passato dalla D’Urso, e nello specifico con Live-Non è la D’Urso ma anche con Domenica Live. Tra coloro che non hanno perso l’occasione di commentare la trasmissione esprimendo parole poco carine vi troviamo ad esempio Andrea Pucci, che in passato ha condotto proprio La Pupa e il Secchione, e poi ancora Sonia Bruganelli che per sei mesi ha ricoperto il ruolo di opinionista del GF Vip.

Barbara D’Urso ospite di Tv Talk risponde ad Andrea Pucci e Sonia Bruganelli

Proprio Barbara D’Urso di recente è stata ospite del programma di Rai 3 intitolato Tv Talk. E durante tale intervista ha dichiarato di non voler rispondere alle parole di chi, in queste settimane, si è scagliato contro lei stessa e contro il suo programma. “Non replico a nessuno, ognuno è libero di dire quello che vuole. Se una cosa non piace, ci sta”, queste esattamente le sue parole. La conduttrice ha poi voluto precisare “La rete aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione”.

Il pensiero della conduttrice sulla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show “Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati”

Dopo aver precisato “So bene cosa mi ha chiesto il mio editore. Io fino a quando sarò qui difenderò la mia azienda a cui sono devota” ecco che Barbara D’Urso ha poi proseguito l’intervista a Tv Talk rivelando cosa hanno pensato di togliere in questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione. “Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino. Raccontiamo le loro storie in modo da renderli più familiari”, queste esattamente le sue parole. La presentatrice ha poi concluso l’intervista rivelando che si tende spesso a parlare di ciò che ‘di male’ accade nella sua trasmissione. “Qualunque cosa capiti a Barbara d’Urso, nel bene o nel male, nel male va evidenziata e nel bene no”.