Ilary Blasi, Fabrizio Corona li ridicolizza “Bella … semplici corna, daje..”

Si continua a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e del fatto che i due potrebbero essere davvero in crisi, nonostante i due abbiano comunque smentito categoricamente in diverse occasioni. Adesso a parlare sembra sia stato proprio Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi il quale pare non abbia dubbi sul tradimento di Francesco a Ilary.Ma cosa ha dichiarato Fabrizio Corona che non ha perso occasione per lanciare la sua solita frecciatina velenosa nei confronti della coppia? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.

Ilary Blasi e Francesco Totti, sulla loro ipotetica crisi parla Fabrizio Corona

Così, Fabrizio sembra abbia commentato questa vicenda relativa a questa presunta crisi e tradimento di Francesco ai danni della moglie. Corona ha parlato attraverso il suo profilo Instagram. Nel commentare avrebbe anche ripreso alcuni stralci dell’intervista rilasciata da Ilary al programma Belve.

Fabrizio pubblica un’intervista di Ilary e scrive “Semplici corna…”

In quella occasione, pare che la conduttrice abbia sostenuto di essere stata purtroppo al centro di un complotto con l’obiettivo di andare a minare la serenità della sua vita di coppia con l’ex capitano della Roma. Fabrizio avrebbe così commentato “Un complotto? Semplici corna. Bella daje”. Queste le parole che hanno accompagnato il video dell’intervista della Blasi. Come sappiamo, non è di certo la prima volta che Fabrizio parla di Ilary e di Francesco. Ricordiamo che tanti anni fa, quando Ilary stava da poco insieme a Francesco ed era incinta del primogenito, fu proprio Corona a lanciare un gossip circa un probabile tradimento di Totti ai danni della moglie. Si è scoperto, poi, dopo tanti anni che fu proprio Fabrizio Corona ad organizzare tutto e all’epoca la notizia fece parecchio scalpore.

Vecchi rancori, il commento al veleno dell’ex re dei paparazzi

Nel 2018 poi, durante un’ospitata di Fabrizio al Grande fratello vip, all’epoca condotto proprio da Ilary, quest’ultima avrebbe sbugiardato proprio Fabrizio. I due ebbero uno scontro piuttosto acceso. E’ chiaro a tutti che c’è del’astio tra di loro, ma Fabrizio non ha comunque perso occasione per lanciare l’ennesima frecciatina velenosa ad entrambi. Ad oggi l’ex capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola dei famosi non hanno commentato le parole dell’ex re dei paparazzi.