Fabrizio Corona durissimo con Ilary Blasi: “Lei finalmente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Spesso al centro di polemiche e discussioni, Fabrizio Corona ovvero l’ex re dei paparazzi nelle ultime ore è tornato a far parlare di se in seguito alle parole espresse sui social nei confronti di due donne della televisione italiana ovvero Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Fabrizio Corona sui social esprime il suo pensiero su Ilary Blasi e Belen Rodriguez

Tutti conoscono Fabrizio Corona, celebre personaggio televisivo ed ex re dei paparazzi. E come molti già sapranno l’uomo non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero e proprio per tale motivo è spesso finito al centro di polemiche e discussioni. Nelle ultime ore Corona è tornato a far parlare di se per le parole espresse nei confronti dell’ex fidanzata Belen Rodriguez, oggi alla guida di un programma di grande successo ovvero Le Iene al fianco di Teo Mammuccari. Ma non solo, Corona è tornato anche a parlare di una donna con cui in passato ha tanto litigato davanti alle telecamere. Stiamo parlando della bellissima Ilary Blasi, anche lei oggi alla guida di un reality show di grande successo ovvero L’Isola dei Famosi.

Le parole di Fabrizio Corona su Ilary Blasi

La prima persona su cui Fabrizio Corona si è espresso è stata Ilary Blasi con la quale in passato ha tanto discusso. Nello specifico l’inizio dei loro problemi ha avuto luogo molti anni fa, esattamente poco prima del matrimonio tra Totti e Ilary. In quell’occasione si è parlato di una paparazzata relativa ad un presunto tradimento dell’ex Capitano della Roma. Ma non solo, vi è stata anche una dura discussione tra Ilary e Fabrizio Corona nel 2019 durante una puntata del GF Vip e nel corso della quale sono volate delle parole abbastanza dure. Ma adesso in che modo Corona è tornato a parlare della Blasi? Nello specifico l’uomo ha condiviso una frase sui social attraverso la quale ha voluto rivolgere un particolare complimento alla conduttrice. “Ieri finalmente era bella”, queste nello specifico le parole espresse da Corona e riferite al look sfoggiato dalla conduttrice nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Il pensiero sull’ex fidanzata Belen Rodriguez

A proposito della nota showgirl argentina Belen Rodriguez, sua ex fidanzata, ecco che Fabrizio Corona ha invece dichiarato “Mercoledì è tornata a essere lei”. A Corona forse non è piaciuto il modo in cui Belen è apparsa nel corso delle puntate precedenti de Le Iene?