Cecilia Rodriguez al veleno contro Soleil Sorge: “Quando si è lasciata con mio fratello sono stata contenta perchè …”

Sono ormai diversi mesi che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge si trova al centro dell’attenzione mediatica. La giovane donna ha fatto parlare molto di se durante la sua partecipazione al GF Vip ma nelle ultime ore a parlare di lei è stata Cecilia Rodriguez. Ma esattamente in che modo?

Soleil Sorge per mesi protagonista del gossip

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. La giovane influencer infatti si è trovata al centro di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran e proprio di questo triangolo si è parlato per diverse settimane. Nelle scorse ore però a parlare dell’influencer italo-americana è stata l’ex cognata Cecilia Rodriguez che nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero. Nello specifico la sorella di Belen a proposito di Soleil, che in passato è stata sentimentalmente legata al fratello Jeremias, ha rivelato “È stata mia cognata, ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Non siamo rimaste amiche, non lo siamo mai state ecco. Eravamo cognate, ci vedevamo, andavamo anche d’accordo eh. Però, non abbiamo coltivato questo rapporto. Quindi, quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!”. A proposito della famosa ‘chimica artistica’ tra Soleil e Alex ecco che Cecilia ha voluto precisare che suo fratello è un uomo alla ricerca di rapporti umani, sottolineando inoltre che non sarebbe interessato al mondo dello spettacolo.

Cecilia Rodriguez commenta la vicinanza tra il fratello Jeremias e Roberta Morise all’Isola dei Famosi

L’intervista a Casa Chi è poi proseguita con il commento, della showgirl argentina, di quella che è l’esperienza che il padre Gustavo e il fratello Jeremias stanno vivendo in Honduras. Nello specifico la sorella minore di Belen ha rivelato di aver conosciuto la Morise durante alcuni eventi precisando inoltre che con lei si è sempre comportata bene. A proposito del rapporto tra Roberta e Jeremias ecco che Cecilia ha rivelato “I rapporti è giusto averli soprattutto dentro a un reality”. Cecilia ha poi proseguito “Dico che se non hanno atteggiamenti sbagliatissimi va bene un abbraccio, non è che uno può inventarsi delle storie che ci sono degli avvicinamenti solo perché uno sta simpatico all’altra persona”.

Cecilia difende il fratello Jeremias

La fidanzata di Ignazio Moser ha poi proseguito il suo intervento a Casa Chi difendendo il fratello Jeremias e affermando, a proposito della sua chiacchierata vicinanza a Roberta Morise, di non aver notato da parte sua niente di sbagliato. La Rodriguez ha poi voluto precisare che il fratello è caratterialmente molto premuroso, forse proprio perché ha due sorelle. “Non gli toccate le donne perchè lui va fuori di testa” ha affermato. Cecilia ha poi concluso facendo una rivelazione molto importante sulla sua vita privata. Alla domanda del giornalista che le ha chiesto se ad arrivare prima sarà il terzo figlio per la sorella Belen o il primo bambino per lei e Ignazio ecco che la giovane ha risposto “Spero io prima! Mi auguro di poter fare prima questo figlio perché ho 32 anni, siamo pronti, abbiamo la casa, siamo sereni”.